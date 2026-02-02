НА ЖИВО
          „Възраждане“ подаде сигнал до Сарафов за катастрофата край Телиш

          2 февруари 2026 | 12:41 620
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Народният представител от „Възраждане“ Петър Петров е изпратил искане до и.ф. главния прокурор във връзка с действията на Окръжна прокуратура – Враца по разследването на тежката катастрофа на път Е-79, при която загина 44-годишен мъж от Монтана, пътувал в посока Враца.

          Петров изразява опасения, че спрямо обвиняемия – 32-годишен турски гражданин – не е поискана мярка за неотклонение, което според него създава риск той да се укрие и да напусне страната.

          Инцидентът е станал на 27 януари 2026 г. в района на разклона за село Краводер. Според изложените данни турският шофьор е предприел изпреварване на пет тежкотоварни камиона в участък с непрекъсната осева линия, в нарушение на Закона за движението по пътищата, при което е последвал челен сблъсък с насрещно движещ се автомобил, а водачът му е загинал на място.

          По случая е образувано досъдебно производство, като турският гражданин е привлечен като обвиняем за причиняване на смърт по непредпазливост.

          В сигнала си Петров, който е народен представител от района на Монтана, посочва медийни публикации, според които обвиняемият е бил настанен за оперативно лечение, след което е изготвена съдебномедицинска експертиза, според която здравословното му състояние не позволява настаняване в арест или място за лишаване от свобода. Вместо това са му наложени забрана за напускане на страната и временно отнемане на шофьорската книжка.

          Експерти за фаталната катастрофа край Телиш: отговорност, контрол и законови промени Експерти за фаталната катастрофа край Телиш: отговорност, контрол и законови промени

          Народният представител обръща внимание и на общественото напрежение по случая, като посочва, че са проведени три граждански протеста – на 28, 30 и 3 януари, на които близки на загиналия са изразили притеснения, че обвиняемият може да се укрие.

          „Никъде не намерих информация, поискана ли е от Окръжна прокуратура – Враца мярка за неотклонение на турския шофьор и ако е поискана, каква е определената от съда такава?“

          „Моите опасения са, че ако не бъде поискана от прокуратурата и съответно определена от съда мярка за неотклонение „задържане под стража“, то налице е опасност водачът, причинил въпросното ПТП със смърт на едно лице, да се опита да се укрие от органите на разследването, като напусне територията на страната.“

          Като аргументи Петров посочва начина на извършване на катастрофата, както и обстоятелството, че обвиняемият е чужд гражданин.

          „Считам взетите мерки до момента от Окръжна прокуратура – Враца, а именно отнемането на СУМПС на водача и постановяването на забрана той да напуска територията на страната, за все още недостатъчни да обезпечат явяването му пред органите на разследването в рамките на досъдебното производство.“

          В заключение народният представител призовава и.ф. главния прокурор да упражни правомощията си и да разпореди на Окръжна прокуратура – Враца да поиска от съда адекватна мярка за неотклонение. Петров очаква писмен отговор в 14-дневен срок.

