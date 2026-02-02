„Възраждане“ подаде сигнал до Сарафов за катастрофата край Телиш

Народният представител от „Възраждане“ Петър Петров е изпратил искане до и.ф. главния прокурор във връзка с действията на Окръжна прокуратура – Враца по разследването на тежката катастрофа на път Е-79, при която загина 44-годишен мъж от Монтана, пътувал в посока Враца.
Петров изразява опасения, че спрямо обвиняемия – 32-годишен турски гражданин – не е поискана мярка за неотклонение, което според него създава риск той да се укрие и да напусне страната.
Инцидентът е станал на 27 януари 2026 г. в района на разклона за село Краводер. Според изложените данни турският шофьор е предприел изпреварване на пет тежкотоварни камиона в участък с непрекъсната осева линия, в нарушение на Закона за движението по пътищата, при което е последвал челен сблъсък с насрещно движещ се автомобил, а водачът му е загинал на място.
По случая е образувано досъдебно производство, като турският гражданин е привлечен като обвиняем за причиняване на смърт по непредпазливост.
В сигнала си Петров, който е народен представител от района на Монтана, посочва медийни публикации, според които обвиняемият е бил настанен за оперативно лечение, след което е изготвена съдебномедицинска експертиза, според която здравословното му състояние не позволява настаняване в арест или място за лишаване от свобода. Вместо това са му наложени забрана за напускане на страната и временно отнемане на шофьорската книжка.
Народният представител обръща внимание и на общественото напрежение по случая, като посочва, че са проведени три граждански протеста – на 28, 30 и 3 януари, на които близки на загиналия са изразили притеснения, че обвиняемият може да се укрие.
Като аргументи Петров посочва начина на извършване на катастрофата, както и обстоятелството, че обвиняемият е чужд гражданин.
В заключение народният представител призовава и.ф. главния прокурор да упражни правомощията си и да разпореди на Окръжна прокуратура – Враца да поиска от съда адекватна мярка за неотклонение. Петров очаква писмен отговор в 14-дневен срок.