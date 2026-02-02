НА ЖИВО
          Възстановиха електрозахранването в болницата в Гълъбово след над 3 часа прекъсване

          2 февруари 2026 | 01:10
          Електрозахранването в болницата в Гълъбово беше възстановено, след като лечебното заведение остана без ток за повече от три часа, съобщи репортер на БГНЕС.

          Аварията е възникнала около 20:00 часа тази вечер вследствие на влошените метеорологични условия в региона. Екипите на енергоразпределителното дружество са работили по отстраняването на повредата, като захранването вече е напълно възстановено.

          Гълъбово е със стратегическо значение за енергийната система на страната, тъй като на територията на общината се намират най-големите топлоелектрически централи в България. Именно местната болница е ключовото лечебно заведение, което трябва да бъде в постоянна готовност да приема пациенти от ТЕЦ-овете при евентуални промишлени инциденти или аварии.

