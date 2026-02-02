Великобритания наложи санкции на ирански министър и полицейски ръководители заради репресиите срещу протестиращи

Великобритания наложи санкции на 10 лица, сред които иранският министър на вътрешните работи и висши полицейски и военни ръководители, за ролята им в „неотдавнашните брутални действия срещу протестиращи“, съобщи Министерството на външните работи на Великобритания.

Сред санкционираните са Силите за правоприлагане на Ислямска република Иран (FARAJA), министърът на вътрешните работи Ескандар Момени, двама офицери от Ислямската революционна гвардия, ирански бизнесмен, свързан с гвардията, както и двама съдии.

„Иранският народ прояви изключителна смелост пред бруталността и репресиите през последните седмици, просто защото упражни правото си на мирен протест“, заяви британският външен министър Ивет Купър.

По думите ѝ, „докладите и шокиращите сцени на насилие, които бяха видени по целия свят, са ужасяващи“, като подчерта, че пакетът от санкции цели да привлече иранските власти към отговорност за извършените репресии.

Мерките включват замразяване на активи и забрана за пътуване, уточни британското правителство, цитирано от АФП.

Иранските власти твърдят, че протестите – предизвикани от тежките икономически условия и достигнали своя пик в началото на януари – са били „бунтове“, подкладени от САЩ и Израел. Техеран признава, че по време на безредиците са загинали хиляди хора, като на 1 февруари президентството публикува имената на 2986 от общо 3117 души, които според официалната версия са били убити.

Според властите повечето жертви са били служители на силите за сигурност и случайни минувачи, а насилието се дължало на „терористични актове“.

За разлика от това, базираната в САЩ Агенция за новини на активистите за правата на човека съобщи, че е потвърдила 6842 смъртни случая, предимно сред протестиращите, убити от силите за сигурност. Правозащитни организации предупреждават, че реалният брой на жертвите вероятно е значително по-висок.