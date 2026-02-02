Великотърновската БСП номинира Крум Зарков за партиен лидер

Организацията на БСП във Велико Търново издига Крум Зарков за председател на партията, съобщи общинският и областен председател на социалистите Михаил Михалев.

По време на заседание на общинската конференция на БСП във Велико Търново бяха определени както номинациите за председател на Националния съвет на БСП, така и кандидатите за народни представители заради предстоящите извънредни избори. Предложенията са утвърдени според броя номинации, направени от основните партийни организации.

Крум Зарков получава най-сериозна подкрепа в местната структура с 25 номинации за партиен лидер. С по-малък брой предложения след него се нареждат Калоян Паргов, Кристиан Вигенин, Иван Таков и Атанас Зафиров. Сред посочените имена от партийните организации са още Борислав Гуцанов, Атанас Атанасов, Габриел Вълков и Галин Дурев.

Конференцията е излъчила и деветима кандидати за листата на БСП за изборите за 52-рото Народно събрание. Най-много номинации са получили Михаил Михалев и действащият депутат Мариана Бояджиева, която представи отчет за своята работа.

В изказването си пред делегатите Бояджиева обяви, че прави крачка встрани на следващите избори, за да бъде даден път на нови лица, но подчерта, че ще участва активно в предизборната кампания.

Бояджиева стои зад няколко успешни кампании на социалистите в региона, като през 2013 г. извежда БСП до първо място в областта. През 2024 г. тя отново оглави листата, а тогава подкрепата за социалистите се увеличи за първи път от години.

Михаил Михалев поздрави Бояджиева за активната ѝ работа през изминалата политическа година, като подчерта значението на нейната дейност за региона.

По време на форума единодушно бяха приети и отчетите за дейността на групата общински съветници на БСП и на народния представител.

Междувременно на 31 януари Националният съвет на БСП проведе заседание, на което бяха обсъдени документите за предстоящия конгрес на партията, насрочен за 7 и 8 февруари.