Венецуелският правозащитник Хавиер Таразона излезе на свобода след над четири години затвор

Известният венецуелски правозащитен активист Хавиер Таразона беше освободен след повече от четири години, прекарани в печално известния затвор „Еликойде“ в Каракас, където беше държан по обвинения, включително тероризъм и държавна измяна, предаде АФП.

Освобождаването му е поредна стъпка на временния президент Делси Родригес за освобождаване на политически затворници под натиска на Съединените щати, след като Вашингтон свали от власт Николас Мадуро на 3 януари и обяви, че на практика поема управлението на страната.

Под възгласите „Свобода! Свобода! Свобода!“ и аплодисментите на католически вярващи 43-годишният дисидент беше изведен на площад пред църква в Каракас, след освобождаването си от затвора.

„Хавиер най-сетне е свободен“, заяви брат му Рафаел Таразона.

Хавиер Таразона е сред най-известните задържани дисиденти във Венецуела и е част от групата от приблизително 1 000 политически затворници, част от които постепенно биват освобождавани, докато страната търси реформи след дълги години авторитарно управление.

Активистът беше освободен пред църквата „Ла Канделария“, тъй като властите често не пускат затворници директно от местата за лишаване от свобода. Там той се срещна с брат си и с майка си – 71-годишната Тереса де Хесус Санчес Гарсия.

Малко по-късно се появи и Омар де Диос Гарсия – активист, арестуван през юли 2021 г., докато е придружавал Таразона. Двамата, които в продължение на четири месеца са били в една и съща килия, се прегърнаха, след което заедно се помолиха в храма.

„Хората аплодират от дълбока жажда за свобода, от надежда за събиране между венецуелците, от радост. Хората искрено желаят да можем да се прегръщаме с радост и ентусиазъм. Без страх“, каза Таразона пред АФП.

Освобождаването му идва два дни след като Делси Родригес обяви закриването на затвора „Еликойде“ и въвеждането на общ закон за амнистия. То се случва и по-малко от месец след като американски сили атакуваха Каракас и задържаха Мадуро, който заедно със съпругата си Силия Флорес беше отведен в САЩ по обвинения в наркотрафик.

„Посланието остава същото: четири години и седем месеца в затвора не заглушиха истината. Истината ме освободи“, заяви Таразона, който е бил лишен от свобода 1 675 дни.

Таразона е водеща фигура на опозицията във Венецуела, а организации като „Амнести Интернешънъл“ от години настояваха за освобождаването му. По данни на правозащитната организация „Форо Пенал“, във Венецуела все още има 711 политически затворници.