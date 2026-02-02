Венци Стефанов се нахвърли на футболен бос: Мъж ли е? Съди ме за 20 000 лева

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов говори на пресконференция преди старта на пролетния полусезон. Той отдели специално внимание на боса на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов.

„Пожелавам ви да отразявате честно, коректно и безпристрастно, без фенски настроения. Оптимист съм, въпреки че отборите, които са в тройката-четворката, са доста по-добре финансово обезпечени от Славия. Даже и в петицата. Но футболът е игра и ако успееш да преодолееш противниците си, всичко може да се постигне. Подготовката в Турция много ми хареса, момчетата се готвиха старателно и съм убеден, че този полусезон ще сме доста по-силни“, започна Стефанов.

„Видях в последните два мача сериозен възход, защото дадоха шанс на младите футболисти. Виждате, че футболист, който беше в ЦСКА 1948, играе в сериозен европейски клуб и показва качества. Нашият Мартин Георгиев играе в лидера в Гърция“, започна Стефанов, след което бе попитан за съдебните му битки с Илиян Филипов. „Съди ме за 20 000 лева за обида. Ако той е мъж и претендира, че е коректен и точен, съм готов двамата да се явим на детектор на лъжата и да се види кой – прав, кой – крив. Готов съм. Мъж ли е? Ако носи панталони, не с адвокати, съдии-мъдии, а на детектор на лъжата. Право куме в очи – това предлагам. Да каже дали е съгласен. Вярвам 100% на човека, който дойде. Казах на полицията, тя направи проверка и се оказа, че е истина. Изключвам този човек. Той е толкова далеч от футбола, колкото аз от Марс“, каза Стефанов, който обвини Филипов, че Ботев е пробвал да „хване“ футболист на Славия преди мача между двата отбора.

След това босът на „белите“ продължи по други теми: „Дали ще си седми, пети или десети – не е важно. Важното е да създаваш футболисти. Или клубове като Лудогорец, ЦСКА, Левски, ЦСКА 1948 да се борят за първото място и за по-дълъг престой в евротурнирите. Това е добре за България, техните клубове и футболистите“, поясни Стефанов, който засегна и трансферите в неговия клуб.

„Напусна ни един основен футболист – Мартин Георгиев. Исак Соле го продадохме още миналата година. Соле? Имаше договор до май и затова го трансферирахме. Предложихме му нов договор и той не пожела. Има интерес и към други футболисти на Славия, но не мисля, че ще продадем някой, освен ако не е много добра оферта и за футболиста, и за клуба. Спокоен съм, имаме много футболисти. Ние не купуваме, а създаваме. Имахме много предложения за Балов, но не се продава. Ако се продаде, трябва да е в сериозен клуб за сериозни пари. Ако се казва Балов, ще струва 1 милион. Ако е Балович, ще струва 10 милиона. Има за него, за Кристиян Стоянов – също много добър и талантлив. Имаме още две-три млади момчета, които ги взехме на подготовка. Максимилиян (б.р. – Лазаров, на 17 г.) – дете с голямо сърце и много качества“, каза още Стефанов, след което даде коментар и за съдийството:

„Съдийството е много по-добре от преди. И то защото няма богопомазани. Мисля, че ще има справедлив подбор и най-добрите показват добри мачове. Искам да обърна внимание на нещо доста интересно. Онзи ден нашият втори отбор игра с Марица. Това, което е направено на базата на Марица – терените, всичко е направено със средства на общината. Председател на Общинския съвет е футболен човек – Атанас Узунов. Помогнал е и шапка му свалям. Построиха се два стадиона, а в София – нищо. Кметът си гледа боклука, вдига паркингите и не го интересува. Дано хората във футболния съюз и тези, които утре ще управляват България, да видят какво са направили в Пловдив. Предполагам, че за една община не е кой знае какво. Крайно време е това нещо да се случи и в София. Има достатъчно терени и празни места това нещо да се получи.“