НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 02.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          15:34 Разследващи пред Евроком: Проверява се дали трите трупа на „Петрохан“ не са на издирваните от „Наглите“14:47 Диляна Гайтанджиева пред Евроком за българската следа в „Епстийн“: Правителствени срещи, модели и тайни пратки (аудио)14:01 Първи подробности за трите трупа, открити на „Петрохан“, имало е и пожар13:21 Президентът Йотова започва утре консултациите за служебен премиер, първи са парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ10:47 WSJ: САЩ са публикували нецензурираните имена на над 40 от жертвите на Епстийн10:40 „Льо Монд“: Украйна се готви да воюва още 5-10 години10:33 Петльовден е – Празник на силата и закрилата на момчетата в семейството09:49 Само в ЕВРОКОМ: Шефът на софийския затвор поиска Брендо да бъде предсрочно освободен. Нарушава ли се законът?
          НачалоСпорт

          Венци Стефанов се нахвърли на футболен бос: Мъж ли е? Съди ме за 20 000 лева

          Сигурен съм, че Левски и Цецо ще претендират за титлата, каза босът на Славия

          2 февруари 2026 | 15:32 290
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Президентът на Славия Венцеслав Стефанов говори на пресконференция преди старта на пролетния полусезон. Той отдели специално внимание на боса на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов. 

          - Реклама -

          „Пожелавам ви да отразявате честно, коректно и безпристрастно, без фенски настроения. Оптимист съм, въпреки че отборите, които са в тройката-четворката, са доста по-добре финансово обезпечени от Славия. Даже и в петицата. Но футболът е игра и ако успееш да преодолееш противниците си, всичко може да се постигне. Подготовката в Турция много ми хареса, момчетата се готвиха старателно и съм убеден, че този полусезон ще сме доста по-силни“, започна Стефанов. 

          „Видях в последните два мача сериозен възход, защото дадоха шанс на младите футболисти. Виждате, че футболист, който беше в ЦСКА 1948, играе в сериозен европейски клуб и показва качества. Нашият Мартин Георгиев играе в лидера в Гърция“, започна Стефанов, след което бе попитан за съдебните му битки с Илиян Филипов. „Съди ме за 20 000 лева за обида. Ако той е мъж и претендира, че е коректен и точен, съм готов двамата да се явим на детектор на лъжата и да се види кой – прав, кой – крив. Готов съм. Мъж ли е? Ако носи панталони, не с адвокати, съдии-мъдии, а на детектор на лъжата. Право куме в очи – това предлагам. Да каже дали е съгласен. Вярвам 100% на човека, който дойде. Казах на полицията, тя направи проверка и се оказа, че е истина. Изключвам този човек. Той е толкова далеч от футбола, колкото аз от Марс“, каза Стефанов, който обвини Филипов, че Ботев е пробвал да „хване“ футболист на Славия преди мача между двата отбора.

          След това босът на „белите“ продължи по други теми: „Дали ще си седми, пети или десети – не е важно. Важното е да създаваш футболисти. Или клубове като Лудогорец, ЦСКА, Левски, ЦСКА 1948 да се борят за първото място и за по-дълъг престой в евротурнирите. Това е добре за България, техните клубове и футболистите“, поясни Стефанов, който засегна и трансферите в неговия клуб.

          „Напусна ни един основен футболист – Мартин Георгиев. Исак Соле го продадохме още миналата година. Соле? Имаше договор до май и затова го трансферирахме. Предложихме му нов договор и той не пожела. Има интерес и към други футболисти на Славия, но не мисля, че ще продадем някой, освен ако не е много добра оферта и за футболиста, и за клуба. Спокоен съм, имаме много футболисти. Ние не купуваме, а създаваме. Имахме много предложения за Балов, но не се продава. Ако се продаде, трябва да е в сериозен клуб за сериозни пари. Ако се казва Балов, ще струва 1 милион. Ако е Балович, ще струва 10 милиона. Има за него, за Кристиян Стоянов – също много добър и талантлив. Имаме още две-три млади момчета, които ги взехме на подготовка. Максимилиян (б.р. – Лазаров, на 17 г.) – дете с голямо сърце и много качества“, каза още Стефанов, след което даде коментар и за съдийството:

          „Съдийството е много по-добре от преди. И то защото няма богопомазани. Мисля, че ще има справедлив подбор и най-добрите показват добри мачове. Искам да обърна внимание на нещо доста интересно. Онзи ден нашият втори отбор игра с Марица. Това, което е направено на базата на Марица – терените, всичко е направено със средства на общината. Председател на Общинския съвет е футболен човек – Атанас Узунов. Помогнал е и шапка му свалям. Построиха се два стадиона, а в София – нищо. Кметът си гледа боклука, вдига паркингите и не го интересува. Дано хората във футболния съюз и тези, които утре ще управляват България, да видят какво са направили в Пловдив. Предполагам, че за една община не е кой знае какво. Крайно време е това нещо да се случи и в София. Има достатъчно терени и празни места това нещо да се получи.“

          Президентът на Славия Венцеслав Стефанов говори на пресконференция преди старта на пролетния полусезон. Той отдели специално внимание на боса на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов. 

          - Реклама -

          „Пожелавам ви да отразявате честно, коректно и безпристрастно, без фенски настроения. Оптимист съм, въпреки че отборите, които са в тройката-четворката, са доста по-добре финансово обезпечени от Славия. Даже и в петицата. Но футболът е игра и ако успееш да преодолееш противниците си, всичко може да се постигне. Подготовката в Турция много ми хареса, момчетата се готвиха старателно и съм убеден, че този полусезон ще сме доста по-силни“, започна Стефанов. 

          „Видях в последните два мача сериозен възход, защото дадоха шанс на младите футболисти. Виждате, че футболист, който беше в ЦСКА 1948, играе в сериозен европейски клуб и показва качества. Нашият Мартин Георгиев играе в лидера в Гърция“, започна Стефанов, след което бе попитан за съдебните му битки с Илиян Филипов. „Съди ме за 20 000 лева за обида. Ако той е мъж и претендира, че е коректен и точен, съм готов двамата да се явим на детектор на лъжата и да се види кой – прав, кой – крив. Готов съм. Мъж ли е? Ако носи панталони, не с адвокати, съдии-мъдии, а на детектор на лъжата. Право куме в очи – това предлагам. Да каже дали е съгласен. Вярвам 100% на човека, който дойде. Казах на полицията, тя направи проверка и се оказа, че е истина. Изключвам този човек. Той е толкова далеч от футбола, колкото аз от Марс“, каза Стефанов, който обвини Филипов, че Ботев е пробвал да „хване“ футболист на Славия преди мача между двата отбора.

          След това босът на „белите“ продължи по други теми: „Дали ще си седми, пети или десети – не е важно. Важното е да създаваш футболисти. Или клубове като Лудогорец, ЦСКА, Левски, ЦСКА 1948 да се борят за първото място и за по-дълъг престой в евротурнирите. Това е добре за България, техните клубове и футболистите“, поясни Стефанов, който засегна и трансферите в неговия клуб.

          „Напусна ни един основен футболист – Мартин Георгиев. Исак Соле го продадохме още миналата година. Соле? Имаше договор до май и затова го трансферирахме. Предложихме му нов договор и той не пожела. Има интерес и към други футболисти на Славия, но не мисля, че ще продадем някой, освен ако не е много добра оферта и за футболиста, и за клуба. Спокоен съм, имаме много футболисти. Ние не купуваме, а създаваме. Имахме много предложения за Балов, но не се продава. Ако се продаде, трябва да е в сериозен клуб за сериозни пари. Ако се казва Балов, ще струва 1 милион. Ако е Балович, ще струва 10 милиона. Има за него, за Кристиян Стоянов – също много добър и талантлив. Имаме още две-три млади момчета, които ги взехме на подготовка. Максимилиян (б.р. – Лазаров, на 17 г.) – дете с голямо сърце и много качества“, каза още Стефанов, след което даде коментар и за съдийството:

          „Съдийството е много по-добре от преди. И то защото няма богопомазани. Мисля, че ще има справедлив подбор и най-добрите показват добри мачове. Искам да обърна внимание на нещо доста интересно. Онзи ден нашият втори отбор игра с Марица. Това, което е направено на базата на Марица – терените, всичко е направено със средства на общината. Председател на Общинския съвет е футболен човек – Атанас Узунов. Помогнал е и шапка му свалям. Построиха се два стадиона, а в София – нищо. Кметът си гледа боклука, вдига паркингите и не го интересува. Дано хората във футболния съюз и тези, които утре ще управляват България, да видят какво са направили в Пловдив. Предполагам, че за една община не е кой знае какво. Крайно време е това нещо да се случи и в София. Има достатъчно терени и празни места това нещо да се получи.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

          Станимир Бакалов -
          Ботев (Пловдив) няма да се съобрази с днешното решение на спортно-техническата комисия към БФС за Око-Флекс, защото футболният съюз е некомпетентен да се произнесе...
          Спорт

          ПФК Ботев Пловдив: Недопустимо е БФС да заема публична позиция по казуса с Око-Флекс, не е постъпило искане от ПФК Левски София за правата...

          Станимир Бакалов -
          Ботев (Пловдив) излезе с официална позиция относно изявлението на БФС за Армстронг Око-Флекс. Футболният ни съюз призова “канарчетата” да прекратят договора на футболиста и...
          Спорт

          Левски проведе последна тренировка преди мача с Лудогорец

          Станимир Бакалов -
          Отборът на Левски проведе последната си тренировка пред битката за Суперкупата на България срещу Лудогорец. Заниманието на стадион "Георги Аспарухов" бе открито за представителите...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions