      понеделник, 02.02.26
          Втори козметичен салон в Бургас снимал със скрита камера, най-малкото заснето момиче е на 15 г.

          2 февруари 2026 | 09:14
          Снимка: Нова ТВ
          Втори козметичен салон в Бургас – в комплекс „Меден рудник“, е имал скрита камера в помещение за извършване на лазерна епилация. Още не е ясно дали има връзка между двата салона. Възможно е да се касае за мрежа за търговия за продаване на кадри.

          Стотици са засегнатите лица, които обмислят да заведат колективен иск. Кадрите са разпространени в десетки сайтове – с платен достъп или регистрация. Това се случва от 2020 г., а последното качено видео е от миналия месец, съобщава Нова телевизия.

          Сред жертвите са магистрати, служители на НАП, общински съветник, журналисти, близки на високопоставени длъжностни лица, полицаи, непълнолетни на 16-17 г., бременна жена.

          Най-малкото засегнато момиче е на 15 години.

          Тази дейност на практика се явява като паралелна и прикрита на законния бизнес, смята адвокатът на жертвите.

          Предполагам, че са гледани тези клипове десетки или стотици хиляди пъти и ако са заплащани по 30 евро, всеки може да си направи сметка какви суми са акумулирани.

          Комисията за защита на лични данни е съставила акт на салона в центъра на Бургас. МВР и прокуратура продължават с проверките. Салонът все още работи.

