WSJ: САЩ са публикували нецензурираните имена на над 40 от жертвите на Епстийн

Документи по делото срещу финансиста Джефри Епстийн, публикувани от американските власти, съдържат нецензурирани имена на повече от 40 негови жертви, съобщава The Wall Street Journal след собствен анализ на файловете.

По данни на изданието Министерството на правосъдието на САЩ е било длъжно да премахне всички данни, които могат да разкрият самоличността на пострадалите, но това не е направено коректно преди публикуването.

Според анализа:

„Проверка на пълните имена на 47 жертви показва, че 43 от тях остават нецензурирани в документите, публикувани от правителството. Пълните имена на някои жени се срещат в материалите над 100 пъти“, пише изданието.

Освен това в документите се съдържа информация за повече от 20 непълнолетни жертви, както и други лични данни, които позволяват сравнително лесното им идентифициране.

По-рано телевизия ABC съобщи, че адвокати на жертвите са подали съдебно искане за премахване на правителствения сайт, на който се публикуват материалите по случая, именно заради опасения, че самоличността на пострадалите може да бъде разкрита.

В края на януари заместник-главният прокурор на САЩ Тод Бланш обяви, че публикуването на материалите по разследването е приключило, като общият обем на разсекретените данни вече надхвърля 3,5 милиона файла, включително документи, електронна кореспонденция, снимки и видеоматериали, свързани с разследването на мрежа за сексуална експлоатация, за която беше обвинен покойният финансист.