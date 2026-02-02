НА ЖИВО
          НачалоЗдраве

          Закриват отделението по детска хирургия на МБАЛ „Света Анна“ във Варна

          Отделението по детска хирургия е сред най-скоро реновираните звена в болницата, с обновени операционни зали и модернизирана материална база

          2 февруари 2026 | 15:49 350
          Снимка: Фейсбук
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          От 1 март отделението по детска хирургия в МБАЛ „Света Анна – Варна“ спира дейността си, след като лекарите, работещи в него, са депозирали оставките си. По информация от болницата медиците ще започнат работа в частно лечебно заведение в Бургас.

          Ръководството на лечебното заведение е изпратило официално писмо до директора на РЗИ – Варна, с което уведомява, че след тази дата пациенти на възраст от 0 до 18 години, нуждаещи се от специализирана хирургична помощ, ще трябва да бъдат насочвани към други болници според компетентността им.

          Отделението по детска хирургия е сред най-скоро реновираните звена в болницата, с обновени операционни зали и модернизирана материална база. От лечебното заведение посочват, че през последната година лекарските възнаграждения в отделението не са били под размера на пет минимални работни заплати, с изключение на последния месец, когато заради неизплатени средства от страна на НЗОК и Министерството на здравеопазването служителите са получили само основните си заплати.

          Началникът на отделението д-р Румен Христов е отказал участие в телевизионно интервю, но в телефонен разговор е обяснил причините за напускането.

          „Двамата лекари и специализантът в детската хирургия не напускат заради пари, а защото нямат възможност за развитие“, заявява той пред БНТ.

          По думите му в отделението се извършват операции само един ден седмично, което ограничава възможностите на лекарите да трупат опит и да се развиват професионално.

