Замърсяването с мазут на плаж „Кабакум“ е почти изцяло почистено

Откритото в събота замърсяване с мазут на плаж „Кабакум“ край Варна вече е овладяно и почти напълно почистено, след като замърсената зона обхвана около 300 квадратни метра от пясъчната ивица. Замърсяването е достигнало плажа през дъждовен колектор, но не е стигнало до морската вода.

- Реклама -

Директорът на РИОСВ – Варна Ерджан Себайтин заяви пред БНТ, че няма опасност за околната среда, а институциите продължават разследването на причините и предприемат мерки за предотвратяване на вторично замърсяване.

По думите му източникът на замърсяването е рехабилитационен център, разположен над пътя към плажа. По-рано стана ясно, че става дума за хотел, отопляван с мазут, като се предполага авария, а към момента няма данни за извършено престъпление.

От екоинспекцията ще издадат предписание към Община Варна, която стопанисва колекторите, за незабавно почистване и обследване на дъждовния колектор, така че при бъдещи валежи или снеготопене остатъчни замърсявания да не достигнат отново плажа.