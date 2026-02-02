НА ЖИВО
      понеделник, 02.02.26
          Замърсяването с мазут на плаж „Кабакум“ е почти изцяло почистено

          Откритото в събота замърсяване с мазут на плаж „Кабакум“ край Варна вече е овладяно и почти напълно почистено, след като замърсената зона обхвана около 300 квадратни метра от пясъчната ивица

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Откритото в събота замърсяване с мазут на плаж „Кабакум“ край Варна вече е овладяно и почти напълно почистено, след като замърсената зона обхвана около 300 квадратни метра от пясъчната ивица. Замърсяването е достигнало плажа през дъждовен колектор, но не е стигнало до морската вода.

          Директорът на РИОСВ – Варна Ерджан Себайтин заяви пред БНТ, че няма опасност за околната среда, а институциите продължават разследването на причините и предприемат мерки за предотвратяване на вторично замърсяване.

          По думите му източникът на замърсяването е рехабилитационен център, разположен над пътя към плажа. По-рано стана ясно, че става дума за хотел, отопляван с мазут, като се предполага авария, а към момента няма данни за извършено престъпление.

          От екоинспекцията ще издадат предписание към Община Варна, която стопанисва колекторите, за незабавно почистване и обследване на дъждовния колектор, така че при бъдещи валежи или снеготопене остатъчни замърсявания да не достигнат отново плажа.

