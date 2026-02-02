Заради застудяването: Първи град обяви дървена ваканция

3 февруари ще бъде неучебен ден за всички училища и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Плевен заради очакваните ниски температури и усложнената зимна обстановка. Решението е взето със заповед на кмета Валентин Христов, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Мярката е въведена след прогнозите за силно застудяване и след обилните снеговалежи на 1 и 2 февруари, които доведоха до затруднения в придвижването. Основният мотив е гарантиране безопасността на учениците, учителите и помощния персонал.

За решението е уведомено и Регионалното управление на образованието в Плевен. От общинската администрация напомнят, че съгласно Закона за предучилищното и училищното образование кметът има право да обяви до три неучебни дни в рамките на учебната година.

По-рано днес от Община Плевен са поискали и оставката на управителя на фирма „Инжстрой“ заради незадоволителното почистване на улиците след снеговалежите, съобщи БТА.