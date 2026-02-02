НА ЖИВО
          13:21 ИЗВЪНРЕДНО: Откриха три трупа на „Петрохан"13:21 Президентът Йотова започва утре консултациите за служебен премиер, първи са парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ10:47 WSJ: САЩ са публикували нецензурираните имена на над 40 от жертвите на Епстийн10:40 „Льо Монд": Украйна се готви да воюва още 5-10 години10:33 Петльовден е – Празник на силата и закрилата на момчетата в семейството09:49 Само в ЕВРОКОМ: Шефът на софийския затвор поиска Брендо да бъде предсрочно освободен. Нарушава ли се законът?
          Заради застудяването: Първи град обяви дървена ваканция

          От Община Плевен поискаха и оставката на управителя на снегопочистващата фирма

          2 февруари 2026 | 12:48
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          3 февруари ще бъде неучебен ден за всички училища и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Плевен заради очакваните ниски температури и усложнената зимна обстановка. Решението е взето със заповед на кмета Валентин Христов, съобщиха от пресцентъра на Общината.

          Мярката е въведена след прогнозите за силно застудяване и след обилните снеговалежи на 1 и 2 февруари, които доведоха до затруднения в придвижването. Основният мотив е гарантиране безопасността на учениците, учителите и помощния персонал.

          За решението е уведомено и Регионалното управление на образованието в Плевен. От общинската администрация напомнят, че съгласно Закона за предучилищното и училищното образование кметът има право да обяви до три неучебни дни в рамките на учебната година.

          По-рано днес от Община Плевен са поискали и оставката на управителя на фирма „Инжстрой“ заради незадоволителното почистване на улиците след снеговалежите, съобщи БТА.

