НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 02.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          19:11 Полицията обяви кои са тримата мъже, загинали в хижата „Петрохан“16:49 След публикация на „Евроком“ за Брендо: Правосъдният министър погва шефа на затвора15:34 Разследващи пред Евроком: Проверява се дали трите трупа на „Петрохан“ не са на издирваните от „Наглите“14:47 Диляна Гайтанджиева пред Евроком за българската следа в „Епстийн“: Правителствени срещи, модели и тайни пратки (аудио)14:01 Първи подробности за трите трупа, открити на „Петрохан“, имало е и пожар13:21 Президентът Йотова започва утре консултациите за служебен премиер, първи са парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ10:47 WSJ: САЩ са публикували нецензурираните имена на над 40 от жертвите на Епстийн10:40 „Льо Монд“: Украйна се готви да воюва още 5-10 години10:33 Петльовден е – Празник на силата и закрилата на момчетата в семейството09:49 Само в ЕВРОКОМ: Шефът на софийския затвор поиска Брендо да бъде предсрочно освободен. Нарушава ли се законът?
          НачалоБългарияОбщество

          Затвор за нелегални старчески домове: Агенцията за качество на социалните услуги с мащабни проверки

          Предоставянето на социални услуги без необходимия лиценз вече може да доведе до ефективни присъди за нарушителите, след като в Наказателния кодекс бяха приети ключови промени

          2 февруари 2026 | 19:18 80
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Предоставянето на социални услуги без необходимия лиценз вече може да доведе до ефективни присъди за нарушителите, след като в Наказателния кодекс бяха приети ключови промени. Това стана ясно от думите на Диана Петрова, представител на Агенцията за качество на социалните услуги (АКСУ), в ефира на телевизия „Евроком“. Мерките са отговор на зачестилите случаи на нехуманно отношение и лоши условия в нерегламентирани домове за възрастни хора, които станаха обект на обществено внимание.

          - Реклама -
          Акция в Старозагорско: Изведоха 30 души от нелегален дом за възрастни Акция в Старозагорско: Изведоха 30 души от нелегален дом за възрастни

          Агенцията, която е създадена със Закона за социалните услуги в средата на септември 2020 г., вече има петгодишна практика и работи активно на терен. Основната ѝ функция е лицензирането на частни доставчици, както и мониторинг и контрол на дейността в целия сектор. Според Петрова агенцията е ключов елемент от реформата, която цели промяна на философията на грижата.

          „Социалните услуги вече не се разглеждат като обекти и места, където се предоставя някаква грижа за хората, а се възприемат като дейности за подкрепа на лицето да реализира своите права, подкрепа в ежедневните дейности, да ги подпомогнеш в ежедневието им, да полагаш грижи за тези, които не могат“,

          обясни експертът.

          Проблемът с „домовете на ужасите“, както често биват наричани нелегалните обекти в медиите, е във фокуса на контролния орган. Агенцията разчита както на своите инспектори, така и на сигнали от граждани и информация от интернет пространството за разкриването им.

          „Ежедневно Агенцията за качеството се бори с разкриване на такъв вид нерегламентирани обекти“,

          посочи Петрова.

          Тя подчерта, че за други места научават през електронни страници за отдаване на квартири или стаи под наем, както и при случаи на самоволно прекратяване на дейност поради невъзможност за покриване на стандартите.

          Статистиката от последните проверки е показателна за мащаба на проблема. Издадени са 19 заповеди за отнемане на лиценз на частни доставчици, които не са успели да приведат услугите си в съответствие със стандартите за качество. Още по-впечатляващ е броят на заповедите за прекратяване на дейност, които наближават 400. Със съдействието на Агенцията за социално подпомагане са изведени хора от 15 нерегламентирани обекта.

          До този момент административните санкции често са били неефективни, тъй като нарушителите просто са местили потребителите в други обекти. Новите текстове в Наказателния кодекс обаче променят ситуацията за лицата, които поставят в опасност живота на поверените им хора.

          „Благодарение на съвместното сътрудничество между Министерство на труда и социалната политика, Министерство на правосъдието и, разбира се, народните представители, които гласуваха тези законодателни промени, това стана факт в Наказателния кодекс“,

          заяви Петрова.

          Лицензионният режим, въведен със закона, е максимално облекчен, за да стимулира доставчиците да излязат „на светло“. Таксата за издаване на лиценз за най-скъпата услуга – резидентна грижа, е в размер на 92 лева. Въпреки достъпната процедура, контролът остава строг и се осъществява на три нива: от самия доставчик, от общината (при държавно финансиране) и на национално ниво от АКСУ.

          Към момента в страната функционират 82 дома за стари хора, финансирани от държавния бюджет, и 79 дома за пълнолетни лица с увреждания. За разлика от държавните структури, където има фиксирани стандарти за издръжка, частните доставчици сами определят таксите си. Диана Петрова бе категорична, че настаняването в социална услуга става само при заявено лично желание.

          „Никой няма право на сила да те вкара“,

          подчерта тя, уточнявайки, че дори при хора с настойници, водещо остава желанието на лицето.

          Основното предизвикателство пред системата остава липсата на квалифицирани кадри.

          Пореден „дом на ужасите“: Спасиха десетки възрастни хора в Бургас (ВИДЕО) Пореден „дом на ужасите“: Спасиха десетки възрастни хора в Бургас (ВИДЕО)

          „Дефицитът, който може да се отбележи, това е човешкият ресурс“,

          призна Петрова, визирайки липсата на социални работници и медицински специалисти, а не на обслужващ персонал.

          За да се гарантира информираността на гражданите, на страницата на АКСУ ежемесечно се публикуват актуални списъци с лицензираните доставчици, както и данни за санкционираните лица и отнетите лицензи.

          Предоставянето на социални услуги без необходимия лиценз вече може да доведе до ефективни присъди за нарушителите, след като в Наказателния кодекс бяха приети ключови промени. Това стана ясно от думите на Диана Петрова, представител на Агенцията за качество на социалните услуги (АКСУ), в ефира на телевизия „Евроком“. Мерките са отговор на зачестилите случаи на нехуманно отношение и лоши условия в нерегламентирани домове за възрастни хора, които станаха обект на обществено внимание.

          - Реклама -
          Акция в Старозагорско: Изведоха 30 души от нелегален дом за възрастни Акция в Старозагорско: Изведоха 30 души от нелегален дом за възрастни

          Агенцията, която е създадена със Закона за социалните услуги в средата на септември 2020 г., вече има петгодишна практика и работи активно на терен. Основната ѝ функция е лицензирането на частни доставчици, както и мониторинг и контрол на дейността в целия сектор. Според Петрова агенцията е ключов елемент от реформата, която цели промяна на философията на грижата.

          „Социалните услуги вече не се разглеждат като обекти и места, където се предоставя някаква грижа за хората, а се възприемат като дейности за подкрепа на лицето да реализира своите права, подкрепа в ежедневните дейности, да ги подпомогнеш в ежедневието им, да полагаш грижи за тези, които не могат“,

          обясни експертът.

          Проблемът с „домовете на ужасите“, както често биват наричани нелегалните обекти в медиите, е във фокуса на контролния орган. Агенцията разчита както на своите инспектори, така и на сигнали от граждани и информация от интернет пространството за разкриването им.

          „Ежедневно Агенцията за качеството се бори с разкриване на такъв вид нерегламентирани обекти“,

          посочи Петрова.

          Тя подчерта, че за други места научават през електронни страници за отдаване на квартири или стаи под наем, както и при случаи на самоволно прекратяване на дейност поради невъзможност за покриване на стандартите.

          Статистиката от последните проверки е показателна за мащаба на проблема. Издадени са 19 заповеди за отнемане на лиценз на частни доставчици, които не са успели да приведат услугите си в съответствие със стандартите за качество. Още по-впечатляващ е броят на заповедите за прекратяване на дейност, които наближават 400. Със съдействието на Агенцията за социално подпомагане са изведени хора от 15 нерегламентирани обекта.

          До този момент административните санкции често са били неефективни, тъй като нарушителите просто са местили потребителите в други обекти. Новите текстове в Наказателния кодекс обаче променят ситуацията за лицата, които поставят в опасност живота на поверените им хора.

          „Благодарение на съвместното сътрудничество между Министерство на труда и социалната политика, Министерство на правосъдието и, разбира се, народните представители, които гласуваха тези законодателни промени, това стана факт в Наказателния кодекс“,

          заяви Петрова.

          Лицензионният режим, въведен със закона, е максимално облекчен, за да стимулира доставчиците да излязат „на светло“. Таксата за издаване на лиценз за най-скъпата услуга – резидентна грижа, е в размер на 92 лева. Въпреки достъпната процедура, контролът остава строг и се осъществява на три нива: от самия доставчик, от общината (при държавно финансиране) и на национално ниво от АКСУ.

          Към момента в страната функционират 82 дома за стари хора, финансирани от държавния бюджет, и 79 дома за пълнолетни лица с увреждания. За разлика от държавните структури, където има фиксирани стандарти за издръжка, частните доставчици сами определят таксите си. Диана Петрова бе категорична, че настаняването в социална услуга става само при заявено лично желание.

          „Никой няма право на сила да те вкара“,

          подчерта тя, уточнявайки, че дори при хора с настойници, водещо остава желанието на лицето.

          Основното предизвикателство пред системата остава липсата на квалифицирани кадри.

          Пореден „дом на ужасите“: Спасиха десетки възрастни хора в Бургас (ВИДЕО) Пореден „дом на ужасите“: Спасиха десетки възрастни хора в Бургас (ВИДЕО)

          „Дефицитът, който може да се отбележи, това е човешкият ресурс“,

          призна Петрова, визирайки липсата на социални работници и медицински специалисти, а не на обслужващ персонал.

          За да се гарантира информираността на гражданите, на страницата на АКСУ ежемесечно се публикуват актуални списъци с лицензираните доставчици, както и данни за санкционираните лица и отнетите лицензи.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Ружа Райчева: Не очаквам дебат между Борисов и Радев

          Златина Петкова -
          Не очаквам дебат между Борисов и Радев, но ако има такъв, то той ще бъде много интересен за гледане. За Пеевски съм почти 100%...
          Крими

          Полицията обяви кои са тримата мъже, загинали в хижата „Петрохан“

          Никола Павлов -
          Сигнал за опожарена сграда в землището на село Гинци е подаден по-рано днес, като на място са открити три безжизнени тела на мъже, съобщи...
          ИТ

          Google отличи българския институт INSAIT с грант от 500 000 долара за развитие на изкуствен интелект

          Михаил Георгиев -
          Световният технологичен лидер Google предостави значителна финансова подкрепа в размер на 500 000 щатски долара на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions