Предоставянето на социални услуги без необходимия лиценз вече може да доведе до ефективни присъди за нарушителите, след като в Наказателния кодекс бяха приети ключови промени. Това стана ясно от думите на Диана Петрова, представител на Агенцията за качество на социалните услуги (АКСУ), в ефира на телевизия „Евроком“. Мерките са отговор на зачестилите случаи на нехуманно отношение и лоши условия в нерегламентирани домове за възрастни хора, които станаха обект на обществено внимание.

Агенцията, която е създадена със Закона за социалните услуги в средата на септември 2020 г., вече има петгодишна практика и работи активно на терен. Основната ѝ функция е лицензирането на частни доставчици, както и мониторинг и контрол на дейността в целия сектор. Според Петрова агенцията е ключов елемент от реформата, която цели промяна на философията на грижата.

„Социалните услуги вече не се разглеждат като обекти и места, където се предоставя някаква грижа за хората, а се възприемат като дейности за подкрепа на лицето да реализира своите права, подкрепа в ежедневните дейности, да ги подпомогнеш в ежедневието им, да полагаш грижи за тези, които не могат“, обясни експертът.

Проблемът с „домовете на ужасите“, както често биват наричани нелегалните обекти в медиите, е във фокуса на контролния орган. Агенцията разчита както на своите инспектори, така и на сигнали от граждани и информация от интернет пространството за разкриването им.

„Ежедневно Агенцията за качеството се бори с разкриване на такъв вид нерегламентирани обекти“, посочи Петрова.

Тя подчерта, че за други места научават през електронни страници за отдаване на квартири или стаи под наем, както и при случаи на самоволно прекратяване на дейност поради невъзможност за покриване на стандартите.

Статистиката от последните проверки е показателна за мащаба на проблема. Издадени са 19 заповеди за отнемане на лиценз на частни доставчици, които не са успели да приведат услугите си в съответствие със стандартите за качество. Още по-впечатляващ е броят на заповедите за прекратяване на дейност, които наближават 400. Със съдействието на Агенцията за социално подпомагане са изведени хора от 15 нерегламентирани обекта.

До този момент административните санкции често са били неефективни, тъй като нарушителите просто са местили потребителите в други обекти. Новите текстове в Наказателния кодекс обаче променят ситуацията за лицата, които поставят в опасност живота на поверените им хора.

„Благодарение на съвместното сътрудничество между Министерство на труда и социалната политика, Министерство на правосъдието и, разбира се, народните представители, които гласуваха тези законодателни промени, това стана факт в Наказателния кодекс“, заяви Петрова.

Лицензионният режим, въведен със закона, е максимално облекчен, за да стимулира доставчиците да излязат „на светло“. Таксата за издаване на лиценз за най-скъпата услуга – резидентна грижа, е в размер на 92 лева. Въпреки достъпната процедура, контролът остава строг и се осъществява на три нива: от самия доставчик, от общината (при държавно финансиране) и на национално ниво от АКСУ.

Към момента в страната функционират 82 дома за стари хора, финансирани от държавния бюджет, и 79 дома за пълнолетни лица с увреждания. За разлика от държавните структури, където има фиксирани стандарти за издръжка, частните доставчици сами определят таксите си. Диана Петрова бе категорична, че настаняването в социална услуга става само при заявено лично желание.

„Никой няма право на сила да те вкара“, подчерта тя, уточнявайки, че дори при хора с настойници, водещо остава желанието на лицето.

Основното предизвикателство пред системата остава липсата на квалифицирани кадри.

„Дефицитът, който може да се отбележи, това е човешкият ресурс“, призна Петрова, визирайки липсата на социални работници и медицински специалисти, а не на обслужващ персонал.

За да се гарантира информираността на гражданите, на страницата на АКСУ ежемесечно се публикуват актуални списъци с лицензираните доставчици, както и данни за санкционираните лица и отнетите лицензи.