НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 02.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Затвориха ГКПП „Лесово“, трафикът на „Капитан Андреево“ е натоварен

          Каква е ситуацията по граничните пунктове?

          2 февруари 2026 | 10:09 220
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Граничният контролно-пропускателен пункт „Лесово“ на границата с Турция е преустановил работа от 03:40 часа заради спиране на електрозахранването, съобщиха от ГД „Гранична полиция“ към МВР. Данните са актуални към 06:00 часа тази сутрин.

          - Реклама -

          Заради спирането на пункта трафикът се пренасочва, като движението през ГКПП „Капитан Андреево“ е интензивно, допълват от „Гранична полиция“.

          По останалите граници движението се осъществява без сериозни затруднения.

          На граничните пунктове с Гърция – „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават без ограничения леки автомобили, автобуси и товарни превозни средства.

          През ГКПП „Рудозем“ се пропускат леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, а същото ограничение важи и за пунктовете „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“.

          Блокадата на ГКПП „Гюешево“ падна: Трафикът към Северна Македония се възстановява Блокадата на ГКПП „Гюешево“ падна: Трафикът към Северна Македония се възстановява

          По границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички контролно-пропускателни пунктове.

          След временни затруднения от 06:00 часа днес е възстановено движението на товарни автомобили на всички гранични пунктове между България и Сърбия, след като по-рано имаше блокада от сръбска страна.

          По границата с Румъния също се отчита нормален трафик на всички пунктове, без данни за затруднения.

          Граничният контролно-пропускателен пункт „Лесово“ на границата с Турция е преустановил работа от 03:40 часа заради спиране на електрозахранването, съобщиха от ГД „Гранична полиция“ към МВР. Данните са актуални към 06:00 часа тази сутрин.

          - Реклама -

          Заради спирането на пункта трафикът се пренасочва, като движението през ГКПП „Капитан Андреево“ е интензивно, допълват от „Гранична полиция“.

          По останалите граници движението се осъществява без сериозни затруднения.

          На граничните пунктове с Гърция – „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават без ограничения леки автомобили, автобуси и товарни превозни средства.

          През ГКПП „Рудозем“ се пропускат леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, а същото ограничение важи и за пунктовете „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“.

          Блокадата на ГКПП „Гюешево“ падна: Трафикът към Северна Македония се възстановява Блокадата на ГКПП „Гюешево“ падна: Трафикът към Северна Македония се възстановява

          По границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички контролно-пропускателни пунктове.

          След временни затруднения от 06:00 часа днес е възстановено движението на товарни автомобили на всички гранични пунктове между България и Сърбия, след като по-рано имаше блокада от сръбска страна.

          По границата с Румъния също се отчита нормален трафик на всички пунктове, без данни за затруднения.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Полицията в Горна Оряховица задържа жена за кражба на алкохол за 430 евро

          Дамяна Караджова -
          32-годишна жена е задържана за кражба на алкохол на стойност 430 евро от магазин в Горна Оряховица
          България

          Само в ЕВРОКОМ: Шефът на софийския затвор поиска Брендо да бъде предсрочно освободен. Нарушава ли се законът?

          Катя Илиева -
          Шефът на Софийския централен затвор Борислав Чорбански преди дни поиска от СГС предсрочно да бъде освободен Евелин Банев-Брендо - една от най- знаковите фигури...
          Инциденти

          След трагедията край Враца: близки на загиналия мъж излизатна протест

          Дамяна Караджова -
          Миналия вторник автомобилът на Любомир е бил ударен от кола, управлявана от турски гражданин
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions