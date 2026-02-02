Затвориха ГКПП „Лесово“, трафикът на „Капитан Андреево“ е натоварен

Граничният контролно-пропускателен пункт „Лесово“ на границата с Турция е преустановил работа от 03:40 часа заради спиране на електрозахранването, съобщиха от ГД „Гранична полиция“ към МВР. Данните са актуални към 06:00 часа тази сутрин.

Заради спирането на пункта трафикът се пренасочва, като движението през ГКПП „Капитан Андреево“ е интензивно, допълват от „Гранична полиция“.

По останалите граници движението се осъществява без сериозни затруднения.

На граничните пунктове с Гърция – „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават без ограничения леки автомобили, автобуси и товарни превозни средства.

През ГКПП „Рудозем“ се пропускат леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, а същото ограничение важи и за пунктовете „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“.

По границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички контролно-пропускателни пунктове.

След временни затруднения от 06:00 часа днес е възстановено движението на товарни автомобили на всички гранични пунктове между България и Сърбия, след като по-рано имаше блокада от сръбска страна.

По границата с Румъния също се отчита нормален трафик на всички пунктове, без данни за затруднения.