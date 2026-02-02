НА ЖИВО
          Зеленски: Деескалацията с Русия помага за изграждане на доверие в мирните преговори

          2 февруари 2026 | 22:11 580
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че неотдавнашното „деескалиране“ на конфликта с Русия – свързано с временното прекратяване на ударите срещу енергийната инфраструктура – допринася за изграждането на доверие в преговорния процес.

          Русия спря атаките срещу украински енергийни съоръжения миналата седмица, след като температурите се очакваше да паднат под -20 градуса, по молба на Доналд Тръмп, съобщи Кремъл.

          „Мерките за деескалация, които влязоха в сила в нощта на 29 срещу 30 януари, спомагат за изграждането на обществено доверие в преговорния процес и неговия възможен изход“, написа Зеленски в социалните мрежи.

          Изявлението беше направено след среща на президента с украинския преговарящ екип преди поредния кръг от разговори за прекратяване на войната, който ще се проведе в Абу Даби по-късно тази седмица, предаде АФП.

          „Смятаме, че е реалистично да се постигне достоен и траен мир. Украйна е готова за реални стъпки“, подчерта Зеленски.

          Той уточни, че украинската делегация ще проведе и двустранна среща с американската страна в рамките на преговорите.

          Териториалният въпрос остава основната спорна точка. Русия настоява за пълен контрол над източната област Донецк, което Киев категорично отхвърля, предупреждавайки, че подобна отстъпка би насърчила нови агресивни действия от страна на Москва. Кремъл на свой ред нееднократно е заявявал, че ще продължи офанзивата си, ако Украйна не приеме руските условия.

          През януари Русия нанесе най-тежките удари по украинската енергийна система от началото на четиригодишната война, като според данни 4587 дрона и ракети с голям обсег са били използвани срещу цели в страната. Атаките доведоха до масови прекъсвания на електроснабдяването, отоплението и водата, на фона на рязко понижение на зимните температури.

          Политика

          Великобритания наложи санкции на ирански министър и полицейски ръководители заради репресиите срещу протестиращи

          Красимир Попов
          Великобритания наложи санкции на 10 лица, сред които иранският министър на вътрешните работи и висши полицейски и военни ръководители, за ролята им в „неотдавнашните...
          Крими

          Отново арестуваха сина на норвежката престолонаследница

          Десислава Димитрова
          Норвежката полиция задържа най-големия син на престолонаследницата Мете-Марит – 29-годишния Мариус Борг Хойби, съобщава „Ройтерс", като арестът е извършен по нови криминални обвинения дни преди началото на отделен съдебен процес срещу него.
          Инциденти

          Бурята „Кристин" потопи Португалия: изпускат милиони кубици вода, нови порои заплашват страната

          Десислава Димитрова
          След опустошителната атлантическа буря „Кристин" португалските власти започнаха контролирано изпускане на големи количества вода от преливащи язовири и водоеми, докато прогнозите сочат нови интензивни валежи в страната още днес.
