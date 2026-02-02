Зеленски: Деескалацията с Русия помага за изграждане на доверие в мирните преговори

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че неотдавнашното „деескалиране“ на конфликта с Русия – свързано с временното прекратяване на ударите срещу енергийната инфраструктура – допринася за изграждането на доверие в преговорния процес.
Русия спря атаките срещу украински енергийни съоръжения миналата седмица, след като температурите се очакваше да паднат под -20 градуса, по молба на Доналд Тръмп, съобщи Кремъл.
Изявлението беше направено след среща на президента с украинския преговарящ екип преди поредния кръг от разговори за прекратяване на войната, който ще се проведе в Абу Даби по-късно тази седмица, предаде АФП.
Той уточни, че украинската делегация ще проведе и двустранна среща с американската страна в рамките на преговорите.
Териториалният въпрос остава основната спорна точка. Русия настоява за пълен контрол над източната област Донецк, което Киев категорично отхвърля, предупреждавайки, че подобна отстъпка би насърчила нови агресивни действия от страна на Москва. Кремъл на свой ред нееднократно е заявявал, че ще продължи офанзивата си, ако Украйна не приеме руските условия.
През януари Русия нанесе най-тежките удари по украинската енергийна система от началото на четиригодишната война, като според данни 4587 дрона и ракети с голям обсег са били използвани срещу цели в страната. Атаките доведоха до масови прекъсвания на електроснабдяването, отоплението и водата, на фона на рязко понижение на зимните температури.
