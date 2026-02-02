Зеленски разкритикува властите в Киев за бавна реакция при енергийната криза

В Киев не се върши „достатъчно“ работа за справяне с тежката енергийна криза, която е оставила стотици жилищни сгради без отопление при минусови температури. Това заяви Володимир Зеленски, цитиран от Kyiv Independent.
Коментарите на украинския президент идват на фона на усилията на столицата да се възстанови след смущение в електроенергийната система на Украйна на 31 януари, което предизвика масови прекъсвания на тока в цялата страна. Аварията вероятно е била причинена от замръзнали електропреносни линии и е засегнала система, вече сериозно дестабилизирана от постоянните руски атаки.
По думите на Зеленски ситуацията в Киев остава „изключително трудна“, като над 500 жилищни блока са без отопление.
Зеленски посочи, че са разкрити допълнителни пунктове за помощ и отопление, както и гореща телефонна линия и правителствен контактен център, които да насочват гражданите към необходимите услуги.
Около час по-късно кметът на Киев Виталий Кличко публикува собствено съобщение, в което заяви, че броят на сградите без отопление е намалял до 244.
Украйна преживява най-суровата си зима от началото на пълномащабната руска инвазия, като ударите по топлоелектрически централи и друга критична инфраструктура хвърлиха столицата в хуманитарна криза, оставяйки хиляди хора без отопление, вода и електричество.
Зеленски открито критикува градските власти, включително Кличко, за неадекватна реакция на извънредната ситуация. Жители на столицата също сигнализират за лошо зимно управление, посочвайки опасни пътища и тротоари.
Политическото напрежение между Зеленски и Кличко датира от 2019 г., като кметът отхвърли последните критики като политически мотивирани.
