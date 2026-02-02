НА ЖИВО
      понеделник, 02.02.26
          Земетресение с магнитуд 3,6 разтърси Гърция

          Земетресение с магнитуд 3,6 по Рихтер е регистрирано в района на Калаврита, в област Ахая на полуостров Пелопонес

          Земетресение с магнитуд 3,6 по Рихтер е регистрирано в района на Калаврита, в област Ахая на полуостров Пелопонес, съобщава гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на данни на Институт по геодинамика към Националната обсерватория в Атина.

          Трусът е бил отчетен в 12:30 часа в понеделник, като епицентърът се е намирал на около 10 километра северозападно от Калаврита, при дълбочина от 5 километра.

          Местни медии съобщават, че земетресението е било усетено и в Патра, но няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети.

          Последните трусове в Гърция

          Припомня се, че на 20 януари земетресение с магнитуд 4 по Рихтер беше регистрирано в района на Лакония, на около 320 км югозападно от Атина. Според Геодинамичния институт епицентърът е бил в морската зона на 117 км югоюгозападно от Геролименас.

          Преди това, на 16 декември 2025 г., трус с магнитуд 5,2 е отчетен в морската зона на 89 км югозападно от остров Закинтос в Западна Гърция, без данни за пострадали или щети. Тогава земетресението е регистрирано в 01:41 ч. местно време при дълбочина от 8,5 километра.

          По-рано, на 6 декември 2025 г., трус с магнитуд 4,8 също разтърси Пелопонес в Южна Гърция.

