Жълт код за студ и снеговалежи в почти цялата страна: виелици, заледявания и силен вятър

Жълт код за ниски температури и снеговалежи е обявен в почти цяла България, като изключение правят само областите Перник, Кюстендил, София-град и Благоевград.

Почти навсякъде в страната температурите ще останат отрицателни, а силният вятър допълнително ще понижи усещането за студено време.

Експертите препоръчват да се ограничат пътуванията в ранните сутрешни часове, тъй като условията за шофиране ще бъдат усложнени заради ниската видимост и заледяванията по пътищата.

Очаква се образуване на нова снежна покривка, а в комбинация със североизточния вятър ще има условия за виелици и навявания. Следобед валежите постепенно ще отслабват и спират, а над Югозападна България облачността ще започне да се разкъсва и намалява.

В Северна България температурите ще останат почти без промяна през деня — между минус 7° и минус 4°. В южните райони минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, а максималните ще варират от минус 3° до минус 1° в Горнотракийската низина и до 8° в Сандански. В София се очакват минимални температури около минус 4° и максимални около 2°.

В планините времето ще бъде предимно облачно, ветровито и със снеговалежи. На места в района на Централен Балкан и Рило-Родопската област валежите ще бъдат временно по-интензивни, което ще доведе до образуване на нова снежна покривка, а по проходите ще има виелици и навявания. Следобед валежите ще отслабват в Беласица, Огражден, Рила и Пирин. Вятърът ще бъде умерен от изток-североизток, а по високите части — от запад-северозапад. Температурата на 1200 метра ще бъде около минус 2°, а на 2000 метра — около минус 7°.

По Черноморието ще бъде облачно със снеговалежи, придружени от умерен до временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще се задържат между 1° и 4°, температурата на морската вода е между 5° и 8°, а вълнението ще бъде 3–4 бала.