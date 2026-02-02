НА ЖИВО
          Жълт код за студ и снеговалежи в почти цялата страна: виелици, заледявания и силен вятър

          2 февруари 2026 | 07:11
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Жълт код за ниски температури и снеговалежи е обявен в почти цяла България, като изключение правят само областите Перник, Кюстендил, София-град и Благоевград.

          Почти навсякъде в страната температурите ще останат отрицателни, а силният вятър допълнително ще понижи усещането за студено време.

          Експертите препоръчват да се ограничат пътуванията в ранните сутрешни часове, тъй като условията за шофиране ще бъдат усложнени заради ниската видимост и заледяванията по пътищата.

          Очаква се образуване на нова снежна покривка, а в комбинация със североизточния вятър ще има условия за виелици и навявания. Следобед валежите постепенно ще отслабват и спират, а над Югозападна България облачността ще започне да се разкъсва и намалява.

          В Северна България температурите ще останат почти без промяна през деня — между минус 7° и минус 4°. В южните райони минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, а максималните ще варират от минус 3° до минус 1° в Горнотракийската низина и до 8° в Сандански. В София се очакват минимални температури около минус 4° и максимални около 2°.

          В планините времето ще бъде предимно облачно, ветровито и със снеговалежи. На места в района на Централен Балкан и Рило-Родопската област валежите ще бъдат временно по-интензивни, което ще доведе до образуване на нова снежна покривка, а по проходите ще има виелици и навявания. Следобед валежите ще отслабват в Беласица, Огражден, Рила и Пирин. Вятърът ще бъде умерен от изток-североизток, а по високите части — от запад-северозапад. Температурата на 1200 метра ще бъде около минус 2°, а на 2000 метра — около минус 7°.

          По Черноморието ще бъде облачно със снеговалежи, придружени от умерен до временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще се задържат между 1° и 4°, температурата на морската вода е между 5° и 8°, а вълнението ще бъде 3–4 бала.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Захари Янков: Честните избори са възможни при висока избирателна активност

          Росица Николаева -
          Честните избори са възможни, смята Захари Янков, който е председател на Обществения съвет към Комисията за пряко участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с...
          Общество

          Задължителната регистрация на елтротинетките: Ще внесе ли ред?

          Росица Николаева -
          С промени в Закона за движение по пътищата се въвежда задължителна регистрация на електрическите тротинетки. До момента общините поотделно приемаха собствени разпоредби, касаещи тези...
          Общество

          Кои са новите заместник-кметове в актуализираната структура на Столичната община

          Росица Николаева -
          София има нова структура на управление, която влиза в сила от 1 февруари 2026 г., припомнят от Столичната община. С реформата на кмета Васил Терзиев, одобрена от общинския...
