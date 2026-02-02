НА ЖИВО
      понеделник, 02.02.26
          Политика

          Желев: Андрей Гюров – фаворит за поста служебен премиер

          Румен Радев си остави вратичка за евентуални коалиции с негови доскорошни политически опоненти

          2 февруари 2026 | 10:19
          Снимка: Личен архив
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Андрей Гюров си остава фаворит за поста служебен премиер, смята Желев:

          „Най-яркото доказателство за това е отказът на председателя на парламента Рая Назарян да участва в надпреварата, защото явно от ГЕРБ-СДС смятат, че изборът е предизвестен и те няма да бъдат избраниците на сегашния президент госпожа Йотова“.

          Както се казва, улиците бяха опустели в петък вечер. Наистина цяла България очакваше с голям интерес телевизионното участие на Румен Радев“. Това заяви пред БНР политологът Милен Желев:

          „Донякъде беше задоволен този интерес, донякъде не беше. Първо бих започнал от формата на обществената телевизия, в който Румен Радев имаше комфорта да разговаря спокойно с водещия, без опоненти на масата до него.

          Това е привилегия, която не всички политически лидери са имали възможността да получат. Независимо от това смятам, че именно това бяха очакванията на телевизионните зрители и не бяха спестени неудобни въпроси“.

          Румен Радев си остави вратичка за евентуални коалиции с негови доскорошни политически опоненти, подчерта в интервю за предаването „Преди всички“ на програма „Хоризонт“ политологът:

          „Липсата на ясно изразена политическа позиция в спектъра на лявото и дясното не винаги е добра тактика“ допълни Желев.

          Андрей Гюров си остава фаворит за поста служебен премиер, смята Желев:

