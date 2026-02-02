Желев: Андрей Гюров – фаворит за поста служебен премиер

„Андрей Гюров си остава фаворит за поста служебен премиер„, смята Желев:

„Най-яркото доказателство за това е отказът на председателя на парламента Рая Назарян да участва в надпреварата, защото явно от ГЕРБ-СДС смятат, че изборът е предизвестен и те няма да бъдат избраниците на сегашния президент госпожа Йотова“.

„Както се казва, улиците бяха опустели в петък вечер. Наистина цяла България очакваше с голям интерес телевизионното участие на Румен Радев“. Това заяви пред БНР политологът Милен Желев:



„Донякъде беше задоволен този интерес, донякъде не беше. Първо бих започнал от формата на обществената телевизия, в който Румен Радев имаше комфорта да разговаря спокойно с водещия, без опоненти на масата до него.

Това е привилегия, която не всички политически лидери са имали възможността да получат. Независимо от това смятам, че именно това бяха очакванията на телевизионните зрители и не бяха спестени неудобни въпроси“.

Румен Радев си остави вратичка за евентуални коалиции с негови доскорошни политически опоненти, подчерта в интервю за предаването „Преди всички“ на програма „Хоризонт“ политологът:



„Липсата на ясно изразена политическа позиция в спектъра на лявото и дясното не винаги е добра тактика“ допълни Желев.