Жители на Видин се събират на протест срещу насилието, след побой в нощен клуб

Протест срещу насилието се проведе във Видин, след като две момчета бяха пребити в местна дискотека, а един от пострадалите е в тежко състояние.

- Реклама -

25-годишен мъж е настанен в интензивното отделение на болница „Пирогов“ с тежки травми след инцидента, който предизвика силно обществено недоволство в града.

Майката на пострадалия заяви пред NOVA, че организира подписка с искане нощният клуб да бъде затворен след случилото се.

От МВР съобщиха, че са започнали две проверки по случая. В Районното управление във Видин е образувана преписка за възникналото сбиване, като в момента се преглеждат записи от охранителните камери в заведението и се издирват свидетели на инцидента.