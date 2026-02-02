НА ЖИВО
          Жители на Видин се събират на протест срещу насилието, след побой в нощен клуб

          2 февруари 2026 | 09:06
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Протест срещу насилието се проведе във Видин, след като две момчета бяха пребити в местна дискотека, а един от пострадалите е в тежко състояние.

          25-годишен мъж е настанен в интензивното отделение на болница „Пирогов“ с тежки травми след инцидента, който предизвика силно обществено недоволство в града.

          Побой пред дискотека във Видин прати младеж в интензивното Побой пред дискотека във Видин прати младеж в интензивното

          Майката на пострадалия заяви пред NOVA, че организира подписка с искане нощният клуб да бъде затворен след случилото се.

          От МВР съобщиха, че са започнали две проверки по случая. В Районното управление във Видин е образувана преписка за възникналото сбиване, като в момента се преглеждат записи от охранителните камери в заведението и се издирват свидетели на инцидента.

