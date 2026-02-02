Зимна Богородица: един от дванадесетте най-големи християнски празници

На 2 февруари Православната църква отбелязва празника Сретение Господне, известен в народната традиция още като Зимна или Вълча Богородица. Това е един от четирите празника, посветени на Божията майка, както и един от дванадесетте най-големи празници в църковния календар.

Четиридесет дни след раждането на Исус Христос Света Богородица го завела в Йерусалимския храм, за да изпълни Мойсеевия закон, според който всяко първородно момче трябва да бъде представено пред Бога. Тази традиция води началото си от събитие в Стария завет, когато Господ пощадил първородните на израилтяните, докато първородните в Египет загинали.

Затова всяко първородно дете се приемало за принадлежащо на Господа и трябвало да бъде „откупено“ чрез жертва или определена сума, според повелите на закона.

След навършването на четиридесет дни от раждането майката принасяла в жертва агне, а ако семейството било бедно — гургулица или два гълъба. На тази повеля смирено се подчинила и Света Богородица.

В народните вярвания Божията майка закриля бременните жени, майките и семейството, поради което денят се почита с редица традиции и забрани. Смята се, че ако се работи, децата могат да се родят белязани, затова трудът се избягва. Спазва се и въздържание, за да бъдат домашните животни здрави и плодовити. Жените не използват остри предмети и не режат хляб или дърва, за да бъдат децата здрави.

По традиция се месят обредни питки, които се раздават в две съседни къщи, а по това кой пръв ще прекрачи прага се гадае какво ще бъде първото родено дете — момче или момиче. Младите девойки вярват, че бъдещият им съпруг ще прилича на първия мъж, когото срещнат през този ден.

В народните представи Света Богородица е едновременно покровителка на майчинството и родилките, но е наричана и „вълча Богородица“, свързана със силите на дивата природа и страховете на хората от злото. Така празникът съчетава християнската почит към Божията майка с древни ритуали за предпазване от злите сили, чрез жертвени обреди, въздържание и традиционни забрани с магически смисъл.