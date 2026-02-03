13-годишно момче преплува 4 км в бурно море, за да спаси семейството си в Австралия

13-годишно момче беше отличено за своя героизъм, след като преплува 4 километра в бурни води, за да потърси помощ за майка си, брат си и сестра си, които били отнесени навътре в морето край бреговете на Западна Австралия, съобщава BBC.

Инцидентът станал на 30 януари в залива Географ, когато семейството било на падълборд и каяк, но силни ветрове отклонили надуваемите плавателни средства от курса и ги понесли към открито море, съобщават местните власти.

Тийнейджърът се опитал да се върне към брега с каяка, за да повика помощ, но след като лодката му започнала да се пълни с вода, той бил принуден да измине оставащото разстояние от 4 км плувайки.

От Доброволческата морска спасителна група „Натуралист“ определиха постъпката му като изключителна, а командирът Пол Брезланд нарече усилията на момчето „свръхчовешки“. По думите му момчето е плувало първите два часа със спасителна жилетка, но впоследствие я е свалило, защото му пречела, и е продължило още два часа без нея.

The 13 year old who tried to think “the happiest thoughts” as he swam 4 kilometres through rough seas to save his mum and two siblings. A great Australian hero.. and yarn. https://t.co/Qu0Bk0Hz38 — Hugh Riminton (@hughriminton) February 3, 2026

Момчето успяло да подаде сигнал за помощ около 18:00 ч. местно време, което довело до мащабна спасителна операция край плажа Куиндалуп, близо до град Бъсълтън.

Около 20:30 ч. спасителен хеликоптер открил 47-годишната майка, 12-годишния брат и 8-годишната сестра, които се държали за падълборд на около 14 км навътре в морето.

Впоследствие спасителен кораб достигнал до тях и тримата били успешно върнати на брега, съобщават от полицията.

Инспектор Джеймс Брадли подчерта, че случаят е напомняне колко бързо могат да се променят условията в океана, като допълни, че носенето на спасителни жилетки е било решаващо за оцеляването на семейството.

Police have praised a teenager who abandoned his sinking kayak to swim two nautical miles through treacherous waters, ultimately saving three lives. Here's more: https://t.co/IQCqgfg1Kf pic.twitter.com/WvwzAeYpYS — The Australian (@australian) February 2, 2026

След спасителната операция всички членове на семейството са били прегледани от парамедици и откарани в болница, откъдето по-късно са били изписани. По информация на ABC, те впоследствие посетили спасителния екип, за да изразят своята благодарност.