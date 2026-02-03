НА ЖИВО
          13-годишно момче преплува 4 км в бурно море, за да спаси семейството си в Австралия

          Тийнейджърът подава сигнал за помощ, след като майка му и двете й по-малки деца са отнесени навътре в океана

          3 февруари 2026 | 12:49 540
          13-годишно момче беше отличено за своя героизъм, след като преплува 4 километра в бурни води, за да потърси помощ за майка си, брат си и сестра си, които били отнесени навътре в морето край бреговете на Западна Австралия, съобщава BBC.

          Инцидентът станал на 30 януари в залива Географ, когато семейството било на падълборд и каяк, но силни ветрове отклонили надуваемите плавателни средства от курса и ги понесли към открито море, съобщават местните власти.

          Тийнейджърът се опитал да се върне към брега с каяка, за да повика помощ, но след като лодката му започнала да се пълни с вода, той бил принуден да измине оставащото разстояние от 4 км плувайки.

          От Доброволческата морска спасителна група „Натуралист“ определиха постъпката му като изключителна, а командирът Пол Брезланд нарече усилията на момчето „свръхчовешки“. По думите му момчето е плувало първите два часа със спасителна жилетка, но впоследствие я е свалило, защото му пречела, и е продължило още два часа без нея.

          Момчето успяло да подаде сигнал за помощ около 18:00 ч. местно време, което довело до мащабна спасителна операция край плажа Куиндалуп, близо до град Бъсълтън.

          Около 20:30 ч. спасителен хеликоптер открил 47-годишната майка, 12-годишния брат и 8-годишната сестра, които се държали за падълборд на около 14 км навътре в морето.

          Впоследствие спасителен кораб достигнал до тях и тримата били успешно върнати на брега, съобщават от полицията.

          Инспектор Джеймс Брадли подчерта, че случаят е напомняне колко бързо могат да се променят условията в океана, като допълни, че носенето на спасителни жилетки е било решаващо за оцеляването на семейството.

          След спасителната операция всички членове на семейството са били прегледани от парамедици и откарани в болница, откъдето по-късно са били изписани. По информация на ABC, те впоследствие посетили спасителния екип, за да изразят своята благодарност.

