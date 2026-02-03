Администрацията на Тръмп иска 1 млрд. долара обезщетение от Харвард

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че администрацията му ще предяви иск за обезщетение в размер на 1 милиард долара срещу университета Харвард, съобщават Ройтерс и Франс прес.

В публикация в социалната си мрежа „Трут соушъл“ Тръмп заяви, че правителството не желае повече да поддържа отношения с Харвард, без обаче да уточнява какви конкретни вреди според него е причинил университетът.

По информация на „Ню Йорк Таймс“, ден по-рано президентът се е отказал от първоначалното си искане за 200 млн. долара обезщетение от университета.

Още през септември миналата година Тръмп съобщи, че се водят преговори с Харвард за евентуално споразумение на стойност 500 млн. долара, част от които да бъдат насочени към създаване на професионални училища.

По думите му предложената от университета концепция за програми за професионално обучение е била прекалено сложна и неефективна, като според него това е било опит да се избегне по-голямо финансово плащане. Президентът твърди, че сумата следва да бъде още по-голяма предвид, по негови думи, сериозните нарушения, извършени от институцията.

Тръмп обвинява Харвард и други университети от Бръшляновата лига в насърчаване на прогресистка и антисемитска идеология, както и в недостатъчна защита на студенти с еврейски произход по време на пропалестински демонстрации. В тази връзка администрацията е предприела съдебни действия, поискала е значителни обезщетения и е прекратила федерални субсидии за редица университети.

Сред вече постигнатите споразумения е това с Колумбийския университет, който миналото лято се съгласи да изплати 200 млн. долара и прие правила, според които етническият произход няма да бъде фактор при прием на студенти или назначаване на служители.

Друг университет от елитната група – Университетът в Пенсилвания – също направи промени под натиск, като обяви, че ще забрани на транссексуални жени да участват в женски спортни състезания.