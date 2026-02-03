НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 03.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЗдраве

          Алармират за скок в цените на лекарствата: Сигнал за спекула в Стара Загора

          От организацията предлагат законодателни мерки за справяне с проблема чрез приемането на специализиран Закон „Антиспекула"

          3 февруари 2026 | 12:40 120
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Поредно увеличение на цените на лекарствените продукти е регистрирано в търговската мрежа у нас. Според постъпила информация, поскъпването е отчетено в конкретен период – между 19 януари и 21 януари 2026 година.

          - Реклама -

          Експертите отбелязват, че причината за тази промяна видимо не е свързана с влизането на страната в еврозоната, предвид конкретния времеви диапазон на корекцията.

          Тревожен сигнал е подаден от организацията „Антиспекула“, като конкретният казус касае аптека в град Стара Загора. От сдружението съобщават за регистрирана разлика от 4 евро в цената на масово използван детски сироп за кашлица.

          Подобни случаи повдигат въпроса за контрола над ценообразуването в аптечната мрежа и защитата на потребителите.

          От организацията предлагат законодателни мерки за справяне с проблема чрез приемането на специализиран Закон „Антиспекула“. Според техния анализ, това би довело до трайно регулиране на пазара и защита на по-малките търговски обекти.

          В своята позиция от организацията заявяват категорично: „Ако депутатите приемат Закона ‘Антиспекула’ – цените на лекарствата ще бъдат върнати към тези от 1 януари миналата година, а доставната цена ще бъде регулирана, за да големите аптеки нямат предимство пред малките“.

          Поредно увеличение на цените на лекарствените продукти е регистрирано в търговската мрежа у нас. Според постъпила информация, поскъпването е отчетено в конкретен период – между 19 януари и 21 януари 2026 година.

          - Реклама -

          Експертите отбелязват, че причината за тази промяна видимо не е свързана с влизането на страната в еврозоната, предвид конкретния времеви диапазон на корекцията.

          Тревожен сигнал е подаден от организацията „Антиспекула“, като конкретният казус касае аптека в град Стара Загора. От сдружението съобщават за регистрирана разлика от 4 евро в цената на масово използван детски сироп за кашлица.

          Подобни случаи повдигат въпроса за контрола над ценообразуването в аптечната мрежа и защитата на потребителите.

          От организацията предлагат законодателни мерки за справяне с проблема чрез приемането на специализиран Закон „Антиспекула“. Според техния анализ, това би довело до трайно регулиране на пазара и защита на по-малките търговски обекти.

          В своята позиция от организацията заявяват категорично: „Ако депутатите приемат Закона ‘Антиспекула’ – цените на лекарствата ще бъдат върнати към тези от 1 януари миналата година, а доставната цена ще бъде регулирана, за да големите аптеки нямат предимство пред малките“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Мъжът на убитата от АТВ Христина: Детето ни е със 100% ТЕЛК, още живеем в този ужас

          Росица Николаева -
          "Марти е със 100% ТЕЛК, аз съм му личен асистент. Ходим на рехабилитация, ходим по логопеди. Говори, може да се разговаря с него. Не...
          Политика

          На второ четене: Правната комисия ограничи секциите за гласуване извън ЕС

          Дамяна Караджова -
          Комисията отхвърли предложението на ПП–ДБ лимитът да бъде увеличен на 100
          Крими

          Нова телефонна измама у нас: представят се за Revolut и източват сметки чрез фалшиви обаждания

          Дамяна Караджова -
          Измамната схема е обвързана с темата за въвеждането на еврото в България.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions