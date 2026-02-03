Поредно увеличение на цените на лекарствените продукти е регистрирано в търговската мрежа у нас. Според постъпила информация, поскъпването е отчетено в конкретен период – между 19 януари и 21 януари 2026 година.

Експертите отбелязват, че причината за тази промяна видимо не е свързана с влизането на страната в еврозоната, предвид конкретния времеви диапазон на корекцията.

Тревожен сигнал е подаден от организацията „Антиспекула“, като конкретният казус касае аптека в град Стара Загора. От сдружението съобщават за регистрирана разлика от 4 евро в цената на масово използван детски сироп за кашлица.

Подобни случаи повдигат въпроса за контрола над ценообразуването в аптечната мрежа и защитата на потребителите.

От организацията предлагат законодателни мерки за справяне с проблема чрез приемането на специализиран Закон „Антиспекула“. Според техния анализ, това би довело до трайно регулиране на пазара и защита на по-малките търговски обекти.

В своята позиция от организацията заявяват категорично: „Ако депутатите приемат Закона ‘Антиспекула’ – цените на лекарствата ще бъдат върнати към тези от 1 януари миналата година, а доставната цена ще бъде регулирана, за да големите аптеки нямат предимство пред малките“.