НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 03.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаКрими

          Албанската полиция откри 16 нелегални мигранти

          Един от задържаните е пострадал и е получил медицинска помощ на място

          3 февруари 2026 | 11:02 351
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Албанската гранична полиция е задържала 16 нелегални мигранти от различни националности, които са били открити в изоставена къща в село Чатром, разположено близо до югоизточния град Корча, съобщава телевизия „Топ ченъл“.

          - Реклама -

          Разбиха международна група за трафик на мигранти – Евроком

          След влизане в сградата служителите установили, че един от мигрантите е с изкълчен крак, поради което по сигнал на граничната полиция на място е пристигнала линейка, която е оказала необходимата медицинска помощ.

          Хванаха 7 нелегални мигранти от Китай в камион на „Кулата“ – Евроком

          По информация на източници на „Топ ченъл“, цитирани от БТА, властите са засилили проверките в района на Корча, който се намира близо до границата с Гърция, с цел установяване на нелегални мигранти и разкриване на лица, които им съдействат за придвижване към Тирана и други албански градове.

          Албанската гранична полиция е задържала 16 нелегални мигранти от различни националности, които са били открити в изоставена къща в село Чатром, разположено близо до югоизточния град Корча, съобщава телевизия „Топ ченъл“.

          - Реклама -

          Разбиха международна група за трафик на мигранти – Евроком

          След влизане в сградата служителите установили, че един от мигрантите е с изкълчен крак, поради което по сигнал на граничната полиция на място е пристигнала линейка, която е оказала необходимата медицинска помощ.

          Хванаха 7 нелегални мигранти от Китай в камион на „Кулата“ – Евроком

          По информация на източници на „Топ ченъл“, цитирани от БТА, властите са засилили проверките в района на Корча, който се намира близо до границата с Гърция, с цел установяване на нелегални мигранти и разкриване на лица, които им съдействат за придвижване към Тирана и други албански градове.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Конгресът на САЩ придвижва закон за финансиране, целта е край на правителствения shutdown

          Дамяна Караджова -
          Документът беше одобрен от комисия на Камарата на представителите късно в понеделник.
          Политика

          „Трети март“: Спряха регистрацията ни, след като поканихме Румен Радев за лидер

          Пламена Ганева -
          Политическа партия „Трети март“ е сезирала Инспектората към Висшия съдебен съвет, Висшия съдебен съвет, както и европейския комисар по демокрация, правосъдие и върховенство на...
          Общество

          Washington Post: ICE спира акциите срещу имигранти по време на Супербоул

          Георги Петров -
          Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ (ICE) няма намерения да провежда специализирани операции или да изпраща свои агенти с цел арести по...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions