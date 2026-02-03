Албанската полиция откри 16 нелегални мигранти

Албанската гранична полиция е задържала 16 нелегални мигранти от различни националности, които са били открити в изоставена къща в село Чатром, разположено близо до югоизточния град Корча, съобщава телевизия „Топ ченъл“.

След влизане в сградата служителите установили, че един от мигрантите е с изкълчен крак, поради което по сигнал на граничната полиция на място е пристигнала линейка, която е оказала необходимата медицинска помощ.

По информация на източници на „Топ ченъл“, цитирани от БТА, властите са засилили проверките в района на Корча, който се намира близо до границата с Гърция, с цел установяване на нелегални мигранти и разкриване на лица, които им съдействат за придвижване към Тирана и други албански градове.