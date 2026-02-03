НА ЖИВО
          Аркади Шарков: Здравната вноска да се увеличи, не достигат парите за здравеопазване

          Сред най-засегнатите области, където клиничните пътеки не покриват реалните разходи, са: рехабилитация, неврохирургия, ортопедия, акушерство и гинекология, онкология

          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Необходима е спешна промяна във финансирането на здравната система, като основните опции са две – увеличаване на здравната вноска или пълно изплащане на сумите, които държавата дължи на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Тази теза изрази пред БНТ здравният икономист от ЕКИП Аркади Шарков, коментирайки финансовия дефицит в сектора.

          Според експертния анализ на Шарков, системата се нуждае от сериозно дофинансиране, за да функционира ефективно. Изчисленията показват, че цените на клиничните пътеки трябва да бъдат актуализирани спрямо реалните обеми на дейност, като необходимият ресурс за тази корекция възлиза на около 1,42 млрд. евро. Тази сума е ключова за покриване на натрупаните дисбаланси и осигуряване на качествена медицинска грижа.

          Здравният икономист посочи конкретни медицински направления, които страдат най-сериозно от хронично недофинансиране. Сред най-засегнатите области, където клиничните пътеки не покриват реалните разходи, са: рехабилитация, неврохирургия, ортопедия, акушерство и гинекология, онкология.

          Съществен проблем остава и структурата на разходите в лечебните заведения. Шарков отчете, че между 60% и 80% от средствата по клиничните пътеки в болниците се заделят единствено за заплати на персонала, което оставя минимален ресурс за модерно лечение, апаратура и консумативи.

          В контекста на политическата обстановка, икономистът подчерта ролята на държавния бюджет и отговорността на политиците.

          „Държавата има лостове, в предизборна кампания сме, да видим народните представители от кой ръкав какво ще извадят като възможност за обезпечаване на този тип нужди“, заяви Аркади Шарков, призовавайки за ясни ангажименти за финансово обезпечаване на здравния сектор.

