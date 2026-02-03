- Реклама - - Реклама - - Реклама - ГОРЕЩО13:24 ПП-ДБ при Йотова: Искаме нов главен прокурор, шеф на ДАНС и удължаване на дерогацията за „Лукойл“ (ВИДЕО) • 10:56 По време на консултациите: ГЕРБ предложиха на Йотова нов председател на парламента и съответно премиер (ВИДЕО) • 13:24 ПП-ДБ при Йотова: Искаме нов главен прокурор, шеф на ДАНС и удължаване на дерогацията за „Лукойл“ (ВИДЕО) • 10:56 По време на консултациите: ГЕРБ предложиха на Йотова нов председател на парламента и съответно премиер (ВИДЕО) НачалоБългарияПолитика Асен Василев: Не Радев забави умишлено датата на изборите Василев подчерта, че решението за служебен премиер е изцяло в правомощията на държавния глава, но за ПП-ДБ най-важното остава провеждането на честни избори 3 февруари 2026 | 15:29 750 Снимка: БГНЕС