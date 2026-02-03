НА ЖИВО
          Асен Василев: Не Радев забави умишлено датата на изборите

          Василев подчерта, че решението за служебен премиер е изцяло в правомощията на държавния глава, но за ПП-ДБ най-важното остава провеждането на честни избори

          3 февруари 2026 | 15:29 750
          Снимка: БГНЕС