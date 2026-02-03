НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 03.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          България акцентира върху целогодишния и СПА туризъм пред туроператори в Германия

          Германия остава един от ключовите и стратегически партньори за българския туристически сектор, с траен интерес към морските ваканции, културния, балнео- и СПА туризма

          3 февруари 2026 | 12:56 160
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          България представи своите възможности за целогодишен туризъм, включително специализирани продукти и устойчиви форми на пътуване, по време на престижното събитие „Откриване на туристическата година 2026“ (Touristischer Jahresauftakt 2026).

          - Реклама -

          Форумът, организиран от летище Ерфурт-Ваймар, традиционно дава старт на туристическия сезон в германската провинция Тюрингия и се е утвърдил като ключова платформа за професионален диалог.

          Участието на страната ни бе реализирано под ръководството на Министерството на туризма, като част от последователната стратегия за укрепване на позициите на България на германския пазар.

          Германия остава един от ключовите и стратегически партньори за българския туристически сектор, с траен интерес не само към морските ваканции, но и към културния, балнео- и СПА туризма.

          Събитието в Ерфурт събра над 300 представители на туристическия бранш, включително туроператори, туристически агенции, експерти и журналисти. Форматът на изложението включваше туристическа борса, презентации на премиум партньори и специална нетуъркинг част „Get Together“, която предостави отлична възможност за директни преговори и обмен на идеи между професионалистите.

          От Министерството на туризма подчертават, че целта на подобни участия е повишаване на разпознаваемостта на дестинация България и привличане на туристи с висока добавена стойност. Акцентът се поставя върху разнообразието на туристическия продукт, който страната може да предложи извън активния летен сезон.

          Следващата стъпка в рекламната кампания на пазара в Германия е предстоящото участие в международната туристическа борса f.re.e в Мюнхен. Изложението ще се проведе от 18 до 22 февруари, като България ще разполага с информационен щанд от 30 кв. м.

          Събитието в баварската столица е насочено както към професионалисти, така и към масова публика. Статистиката от миналата година показва мащаба на форума – 1000 изложители от 50 държави и над 120 000 посетители.

          България представи своите възможности за целогодишен туризъм, включително специализирани продукти и устойчиви форми на пътуване, по време на престижното събитие „Откриване на туристическата година 2026“ (Touristischer Jahresauftakt 2026).

          - Реклама -

          Форумът, организиран от летище Ерфурт-Ваймар, традиционно дава старт на туристическия сезон в германската провинция Тюрингия и се е утвърдил като ключова платформа за професионален диалог.

          Участието на страната ни бе реализирано под ръководството на Министерството на туризма, като част от последователната стратегия за укрепване на позициите на България на германския пазар.

          Германия остава един от ключовите и стратегически партньори за българския туристически сектор, с траен интерес не само към морските ваканции, но и към културния, балнео- и СПА туризма.

          Събитието в Ерфурт събра над 300 представители на туристическия бранш, включително туроператори, туристически агенции, експерти и журналисти. Форматът на изложението включваше туристическа борса, презентации на премиум партньори и специална нетуъркинг част „Get Together“, която предостави отлична възможност за директни преговори и обмен на идеи между професионалистите.

          От Министерството на туризма подчертават, че целта на подобни участия е повишаване на разпознаваемостта на дестинация България и привличане на туристи с висока добавена стойност. Акцентът се поставя върху разнообразието на туристическия продукт, който страната може да предложи извън активния летен сезон.

          Следващата стъпка в рекламната кампания на пазара в Германия е предстоящото участие в международната туристическа борса f.re.e в Мюнхен. Изложението ще се проведе от 18 до 22 февруари, като България ще разполага с информационен щанд от 30 кв. м.

          Събитието в баварската столица е насочено както към професионалисти, така и към масова публика. Статистиката от миналата година показва мащаба на форума – 1000 изложители от 50 държави и над 120 000 посетители.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Мъжът на убитата от АТВ Христина: Детето ни е със 100% ТЕЛК, още живеем в този ужас

          Росица Николаева -
          "Марти е със 100% ТЕЛК, аз съм му личен асистент. Ходим на рехабилитация, ходим по логопеди. Говори, може да се разговаря с него. Не...
          Политика

          На второ четене: Правната комисия ограничи секциите за гласуване извън ЕС

          Дамяна Караджова -
          Комисията отхвърли предложението на ПП–ДБ лимитът да бъде увеличен на 100
          Крими

          Нова телефонна измама у нас: представят се за Revolut и източват сметки чрез фалшиви обаждания

          Дамяна Караджова -
          Измамната схема е обвързана с темата за въвеждането на еврото в България.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions