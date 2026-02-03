България представи своите възможности за целогодишен туризъм, включително специализирани продукти и устойчиви форми на пътуване, по време на престижното събитие „Откриване на туристическата година 2026“ (Touristischer Jahresauftakt 2026).

Форумът, организиран от летище Ерфурт-Ваймар, традиционно дава старт на туристическия сезон в германската провинция Тюрингия и се е утвърдил като ключова платформа за професионален диалог.

Участието на страната ни бе реализирано под ръководството на Министерството на туризма, като част от последователната стратегия за укрепване на позициите на България на германския пазар.

Германия остава един от ключовите и стратегически партньори за българския туристически сектор, с траен интерес не само към морските ваканции, но и към културния, балнео- и СПА туризма.

Събитието в Ерфурт събра над 300 представители на туристическия бранш, включително туроператори, туристически агенции, експерти и журналисти. Форматът на изложението включваше туристическа борса, презентации на премиум партньори и специална нетуъркинг част „Get Together“, която предостави отлична възможност за директни преговори и обмен на идеи между професионалистите.

От Министерството на туризма подчертават, че целта на подобни участия е повишаване на разпознаваемостта на дестинация България и привличане на туристи с висока добавена стойност. Акцентът се поставя върху разнообразието на туристическия продукт, който страната може да предложи извън активния летен сезон.

Следващата стъпка в рекламната кампания на пазара в Германия е предстоящото участие в международната туристическа борса f.re.e в Мюнхен. Изложението ще се проведе от 18 до 22 февруари, като България ще разполага с информационен щанд от 30 кв. м.

Събитието в баварската столица е насочено както към професионалисти, така и към масова публика. Статистиката от миналата година показва мащаба на форума – 1000 изложители от 50 държави и над 120 000 посетители.