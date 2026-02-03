НА ЖИВО
      вторник, 03.02.26
          НачалоБългарияКрими

          Българската следа в „медения капан“ – файловете Епстийн

          Данните за досиетата на Джефри Епстийн са разсекретени на 50 процента, а в тях има 1800 снимки и 1200 видеа

          3 февруари 2026 | 09:49 770
          Снимка: BTV
          Файловете Епстийн са с вулканичен ефект. Дори си има термин за това – меден капан, за привличане на хора с влияние. Затова не е и изненада, че България е във файлове“. Това заяви пред БТВ бившият ни посланик в САЩ Елена Поптодорова.

          „Данните за досиетата на Джефри Епстийн са разсекретени на 50 процента, а в тях има 1800 снимки и 1200 видеа. Тази лава ще залива много държави.“

          Много неща тепърва ще излизат. Вече започнаха да излизат имейли с дати, с псевдоними“, каза още тя.

          „При нас се говори за правителствени служители и „принцесата“. Засега не се знае кои са те“, съобщи Поптодотова.

          И допълни, че вече има два имейла за уговаряне на среща между Епстийн и Владимир Путин.

          Говори се и има данни за връзки на Епстийн с руската организирана престъпност.“ Според Поптодорова доставката на „млада плът“ става именно от престъпници.

          Поптодорова заяви още, че бившият президент на САЩ Бил Клинтън и съругата му Хилъри са били привикани за показания пред Конгреса по файловете, но са отказали.

          Има редакция в документите, което се оправдава с защита на личните данни на жертвите. Но информацията тече и не може да се спре.

