Белгийският принц Лоран призна за две лични срещи с Джефри Епстийн

Белгийският принц Лоран, по-малкият брат на крал Филип, заяви в понеделник, че е имал две срещи „на четири очи“ с Джефри Епстийн, след като името му се появи в публикуваните файлове по разследването срещу покойния осъден сексуален престъпник, съобщи агенция Белга.

- Реклама -

62-годишният принц уточни, че срещите са се състояли по искане на Епстийн и датират от началото на 90-те години и началото на 2000-те. Той категорично отрече да е присъствал на публични или групови събития с финансиста.

„Никога не съм участвал в публични или групови събития с него“, подчерта Лоран.

Изявлението му дойде след по-ранна позиция, в която се казваше, че принцът „никога, пряко или косвено, не е присъствал на събитие“ с Епстийн и неговото обкръжение. Лоран не е обвинен в неправомерни действия, но е сред многобройните известни личности, чиито имена се споменават в последния набор от документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ.

Принцът разказа, че по време на стажа си в ООН е бил потърсен от Епстийн, а по-късно и в банка в Ню Йорк, като финансистът се е опитал да осъществи контакт с кралските му родители.

„Отказах това и други предложения“, каза Лоран.

По думите му, около десет години по-късно Епстийн отново се свързал с него и го поканил на вечеря в Париж, на която щели да присъстват „държавен глава и богати и влиятелни мъже“. Принцът заявил, че е отказал и тази покана.

Джефри Епстийн, който през 2008 г. се призна за виновен за склоняване на непълнолетна към проституция, се самоуби през 2019 г., докато беше в затвора и очакваше съдебен процес по нови обвинения за сексуални престъпления срещу непълнолетни.

През септември Лоран разкри и личен детайл от миналото си – че преди брака си през 2003 г. е станал баща на син от връзка с фламандска манекенка, по-късно станала певица.