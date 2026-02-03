НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 03.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Белгийският принц Лоран с нови разкрития за Джефри Епстийн

          "Искаше достъп до девически училища"

          3 февруари 2026 | 11:29 1020
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Белгийският принц Лоран разпространи официално писмено обяснение, целящо да прекрати спекулациите относно присъствието на името му в документите по делото срещу покойния американски финансист Джефри Епстийн. В изявлението си, цитирано от местните медии, братът на белгийския крал разкрива подробности за контактите си с Епстийн, който бе разследван за сексуални посегателства над непълнолетни.

          - Реклама -

          Принцът е категоричен в желанието си да приключи темата окончателно. „Искам да сложа точка веднъж завинаги на слуховете и повече да не бъда занимаван с тази афера“, пише Лоран в своето обръщение.

          В текста се уточнява, че контактите му с Епстийн са се ограничили до две срещи по покана на финансиста – веднъж в началото на 90-те години и още веднъж около десетилетие по-късно. Лоран подчертава, че тези срещи винаги са се състояли на публични събития и никога не е бил насаме с обвиняемия.

          Първоначалният контакт е осъществен по време на стажа на принца в централата на ООН в Ню Йорк и в една от големите местни банки. Тогава Епстийн се е свързал с него с поредица от искания, които обаче са останали без последствие. Едно от желанията на финансиста е било да бъде запознат с родителите на принца – крал Алберт II и кралица Паола, за да ги представи на своите „приятели милиардери“.

          Отговорът на Лоран е бил категоричен: „Отговорих, че родителите ми не са нито за показ, нито за продан“, се посочва в изявлението.

          Още по-тревожно звучи друго искане на Епстийн, разкрито от принца. Финансистът е настоявал да му бъде осигурен контакт с европейски девически училища и университети под претекст, че иска да преподава икономика. Освен това е предложил на Лоран участие в проект за опазване на природата, който според принца е бил „очевидно свързан с измама“. „Отклоних предложенията“, обобщава той.

          Последната документираа комуникация е от 2012 г., когато Епстийн е поканил белгийския принц на вечеря в Париж. Събитието е трябвало да бъде в присъствието на държавни глави и богати влиятелни личности. Лоран е отказал поканата с аргумента, че не се интересува от показното богатство и няма нужда от подобни срещи, което според него е оставило Епстийн обиден.

          Изявлението на принца идва след като името му бе открито от медиите в наскоро разсекретената част от документите по делото. Първоначално той отказа коментар, но впоследствие реши да внесе яснота чрез писмена позиция.

          Белгийският принц Лоран призна за две лични срещи с Джефри Епстийн Белгийският принц Лоран призна за две лични срещи с Джефри Епстийн

          Белгийският принц Лоран разпространи официално писмено обяснение, целящо да прекрати спекулациите относно присъствието на името му в документите по делото срещу покойния американски финансист Джефри Епстийн. В изявлението си, цитирано от местните медии, братът на белгийския крал разкрива подробности за контактите си с Епстийн, който бе разследван за сексуални посегателства над непълнолетни.

          - Реклама -

          Принцът е категоричен в желанието си да приключи темата окончателно. „Искам да сложа точка веднъж завинаги на слуховете и повече да не бъда занимаван с тази афера“, пише Лоран в своето обръщение.

          В текста се уточнява, че контактите му с Епстийн са се ограничили до две срещи по покана на финансиста – веднъж в началото на 90-те години и още веднъж около десетилетие по-късно. Лоран подчертава, че тези срещи винаги са се състояли на публични събития и никога не е бил насаме с обвиняемия.

          Първоначалният контакт е осъществен по време на стажа на принца в централата на ООН в Ню Йорк и в една от големите местни банки. Тогава Епстийн се е свързал с него с поредица от искания, които обаче са останали без последствие. Едно от желанията на финансиста е било да бъде запознат с родителите на принца – крал Алберт II и кралица Паола, за да ги представи на своите „приятели милиардери“.

          Отговорът на Лоран е бил категоричен: „Отговорих, че родителите ми не са нито за показ, нито за продан“, се посочва в изявлението.

          Още по-тревожно звучи друго искане на Епстийн, разкрито от принца. Финансистът е настоявал да му бъде осигурен контакт с европейски девически училища и университети под претекст, че иска да преподава икономика. Освен това е предложил на Лоран участие в проект за опазване на природата, който според принца е бил „очевидно свързан с измама“. „Отклоних предложенията“, обобщава той.

          Последната документираа комуникация е от 2012 г., когато Епстийн е поканил белгийския принц на вечеря в Париж. Събитието е трябвало да бъде в присъствието на държавни глави и богати влиятелни личности. Лоран е отказал поканата с аргумента, че не се интересува от показното богатство и няма нужда от подобни срещи, което според него е оставило Епстийн обиден.

          Изявлението на принца идва след като името му бе открито от медиите в наскоро разсекретената част от документите по делото. Първоначално той отказа коментар, но впоследствие реши да внесе яснота чрез писмена позиция.

          Белгийският принц Лоран призна за две лични срещи с Джефри Епстийн Белгийският принц Лоран призна за две лични срещи с Джефри Епстийн
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Прищина е най-евтината столица в Европа според данни за разходите за живот

          Десислава Димитрова -
          Прищина е определена като най-евтината столица в Европа по отношение на разходите за живот, наемите, цените на храните и разходите в ресторантите.
          Правосъдие

          Съдът в Осло даде ход на делото срещу сина на принцеса Мете-Марит

          Георги Петров -
          В норвежката столица Осло официално стартира съдебният процес срещу Мариус Борг Хьойби. Синът на норвежката престолонаследница принцеса Мете-Марит застана пред правосъдието, за да отговаря...
          Крими

          Албанската полиция откри 16 нелегални мигранти

          Десислава Димитрова -
          Албанската гранична полиция е задържала 16 нелегални мигранти от различни националности, които са били открити в изоставена къща в село Чатром, разположено близо до югоизточния град Корча.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions