Белгийският принц Лоран разпространи официално писмено обяснение, целящо да прекрати спекулациите относно присъствието на името му в документите по делото срещу покойния американски финансист Джефри Епстийн. В изявлението си, цитирано от местните медии, братът на белгийския крал разкрива подробности за контактите си с Епстийн, който бе разследван за сексуални посегателства над непълнолетни.

- Реклама -

Принцът е категоричен в желанието си да приключи темата окончателно. „Искам да сложа точка веднъж завинаги на слуховете и повече да не бъда занимаван с тази афера“, пише Лоран в своето обръщение.

В текста се уточнява, че контактите му с Епстийн са се ограничили до две срещи по покана на финансиста – веднъж в началото на 90-те години и още веднъж около десетилетие по-късно. Лоран подчертава, че тези срещи винаги са се състояли на публични събития и никога не е бил насаме с обвиняемия.

Първоначалният контакт е осъществен по време на стажа на принца в централата на ООН в Ню Йорк и в една от големите местни банки. Тогава Епстийн се е свързал с него с поредица от искания, които обаче са останали без последствие. Едно от желанията на финансиста е било да бъде запознат с родителите на принца – крал Алберт II и кралица Паола, за да ги представи на своите „приятели милиардери“.

Отговорът на Лоран е бил категоричен: „Отговорих, че родителите ми не са нито за показ, нито за продан“, се посочва в изявлението.

Още по-тревожно звучи друго искане на Епстийн, разкрито от принца. Финансистът е настоявал да му бъде осигурен контакт с европейски девически училища и университети под претекст, че иска да преподава икономика. Освен това е предложил на Лоран участие в проект за опазване на природата, който според принца е бил „очевидно свързан с измама“. „Отклоних предложенията“, обобщава той.

Последната документираа комуникация е от 2012 г., когато Епстийн е поканил белгийския принц на вечеря в Париж. Събитието е трябвало да бъде в присъствието на държавни глави и богати влиятелни личности. Лоран е отказал поканата с аргумента, че не се интересува от показното богатство и няма нужда от подобни срещи, което според него е оставило Епстийн обиден.

Изявлението на принца идва след като името му бе открито от медиите в наскоро разсекретената част от документите по делото. Първоначално той отказа коментар, но впоследствие реши да внесе яснота чрез писмена позиция.