НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 03.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Богдан Милчев: Политиците абдикират от контрола над пътната безопасност, създава се „ефектът на лешояда“

          "Организацията на движение, която се извършва с маркировка и знаци, е изключително неадекватна спрямо пътя и пътните условия, много често тя липсва, много често тя е грешна и много често тя е 'подла"

          3 февруари 2026 | 11:04 210
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Политическата класа в България губи контрол върху управлението на транспортната система, отказвайки да поеме отговорност за случващото се по пътищата. Вместо реални действия, управляващите се прикриват зад справедливия гняв на хората и техните протести. Тази тревожна констатация направи Богдан Милчев от Института за пътна безопасност в ефира на Радио ФОКУС.

          - Реклама -

          Според експерта сме свидетели на опасен феномен, при който гражданското недоволство изземва функциите на компетентните органи. Липсата на лидерство и експертиза води до ситуация, в която решенията се диктуват не от професионалисти, а от емоцията на улицата.

          Улицата започва да диктува на слабите и гузни политици къде трябва да се ремонтира, колко да бъде скоростта, колко да бъде наказанието, кой да стои в затвора, какъв да бъде законът и какво трябва да се промени. Само че тези хора не носят отговорност за своите действия и в един момент всички ние ставаме зависими от този феномен, който нарекох ‘ефектът на лешояда’. Това изкривява правото и много трудно ще се върнем на здрава основа“, предупреди Милчев в предаването „Утрото на фокус“.

          Експертът припомни, че отговорността за транспортната система е разпределена между три основни институции – КАТ (Пътна полиция), ДАИ (Автомобилна администрация) и АПИ (Агенция „Пътна инфраструктура“). „Тези три институции създават правилата и ги контролират, но ние сме длъжни да ги спазваме“, подчерта той.

          Анализите на Института за пътна безопасност сочат, че една от водещите причини за масовите нарушения не е само дисциплината на водачите, а лошото възприятие на правилата, породено от инфраструктурни дефицити. Организацията на движението често е объркваща и създава предпоставки за грешки, вместо да ги предотвратява.

          Организацията на движение, която се извършва с маркировка и знаци, е изключително неадекватна спрямо пътя и пътните условия. Много често тя липсва, много често тя е грешна и много често тя е ‘подла’“, категоричен бе Милчев.

          Той отправи критики и към подхода на контролните органи. По думите му, фокусът на МВР все повече се измества към статистиката за хванати нарушители, вместо към превенцията на инциденти. Този подход превръща местата с лоша организация на движението в удобни точки за санкциониране, без да решава реалния проблем с безопасността.

          Политическата класа в България губи контрол върху управлението на транспортната система, отказвайки да поеме отговорност за случващото се по пътищата. Вместо реални действия, управляващите се прикриват зад справедливия гняв на хората и техните протести. Тази тревожна констатация направи Богдан Милчев от Института за пътна безопасност в ефира на Радио ФОКУС.

          - Реклама -

          Според експерта сме свидетели на опасен феномен, при който гражданското недоволство изземва функциите на компетентните органи. Липсата на лидерство и експертиза води до ситуация, в която решенията се диктуват не от професионалисти, а от емоцията на улицата.

          Улицата започва да диктува на слабите и гузни политици къде трябва да се ремонтира, колко да бъде скоростта, колко да бъде наказанието, кой да стои в затвора, какъв да бъде законът и какво трябва да се промени. Само че тези хора не носят отговорност за своите действия и в един момент всички ние ставаме зависими от този феномен, който нарекох ‘ефектът на лешояда’. Това изкривява правото и много трудно ще се върнем на здрава основа“, предупреди Милчев в предаването „Утрото на фокус“.

          Експертът припомни, че отговорността за транспортната система е разпределена между три основни институции – КАТ (Пътна полиция), ДАИ (Автомобилна администрация) и АПИ (Агенция „Пътна инфраструктура“). „Тези три институции създават правилата и ги контролират, но ние сме длъжни да ги спазваме“, подчерта той.

          Анализите на Института за пътна безопасност сочат, че една от водещите причини за масовите нарушения не е само дисциплината на водачите, а лошото възприятие на правилата, породено от инфраструктурни дефицити. Организацията на движението често е объркваща и създава предпоставки за грешки, вместо да ги предотвратява.

          Организацията на движение, която се извършва с маркировка и знаци, е изключително неадекватна спрямо пътя и пътните условия. Много често тя липсва, много често тя е грешна и много често тя е ‘подла’“, категоричен бе Милчев.

          Той отправи критики и към подхода на контролните органи. По думите му, фокусът на МВР все повече се измества към статистиката за хванати нарушители, вместо към превенцията на инциденти. Този подход превръща местата с лоша организация на движението в удобни точки за санкциониране, без да решава реалния проблем с безопасността.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          „Трети март“: Спряха регистрацията ни, след като поканихме Румен Радев за лидер

          Пламена Ганева -
          Политическа партия „Трети март“ е сезирала Инспектората към Висшия съдебен съвет, Висшия съдебен съвет, както и европейския комисар по демокрация, правосъдие и върховенство на...
          Култура

          DARA разкри защо е обмисляла отказ от „Евровизия“: Причината е била здравето, не хейтът

          Пламена Ганева -
          Победителката в националната селекция за представител на България на „Евровизия 2026“ DARA призна, че е била на крачка да се откаже от участие заради...
          Общество

          НОИ: Над половин милион българи са с инвалидни пенсии

          Росица Николаева -
          Пенсиите за инвалидност поради общо заболяване са най-масовата категория сред новоотпуснатите пенсии в България за първите девет месеца на 2025 г. Това показва подробният...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions