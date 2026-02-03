Боримиров: Очаквам силен мач срещу Лудгорец

Даниел Боримиров сподели очакванията си за Суперкупата на България. Тази вечер Левски се изправя срещу Лудогорец на Националния стадион. Изпълнителният директор на Левски, който е и председател на Управителния съвет, коментира актуалните теми около „сините“ пред „Мач Телеграф“.

– Г-н Боримиров, предстои ви мач срещу Лудогорец за Суперкупата. Какви са очакванията ви?

– Като цяло очакванията са ми положителни. Вярвам, че ще направим един силен мач, ще зарадваме нашата публика с добър футбол и най-вече с победа и вдигне на Суперкупата. Това е целта ни в този мач.

– А готов ли е отборът за този сблъсък, след тази подготовка, която направи?

– Мисля, че сме готови, дано и зимните условия, които са в момента, да позволят и на двата отбора да играят футбол?

– Готови ли сте и за дузпи, тъй като при равенство в 90-те минути, няма да има продължения, а направо дузпи. Тренирате ли в тази посока?

– Надявам се, че няма да стигнем до дузпи, но пък и дузпите са изход. Имаме добър опит от миналата година при изпълнения на дузпи, така че мисля, че сме готови и за такъв вариант.

– Има ли напрежение в отбора относно съдийството на предстоящия мач?

– Ние винаги сме държали на честността и феърплея. Това, което се случва на терена, да бъде свирено. Прави впечатление обаче, че човекът, който отново е назначен на ВАР, през миналата година ще бъде запомнен с репликата: Гиджен, внимавай какво ще свириш.Вярваме на Съдийската комисия, но този наряд буди доста въпросителни.

– Как ще коментирате казуса с Армстронг Око-Флекс и претенциите на боса на Ботев Пловдив?

– Илиян Филипов може да си говори, каквото пожелае, но е важно какво казват от футболната ни централа, където работят професионалисти.

– Нали той има фиксирана клауза в договора?

– Естествено. Тя е платена и случаят приключва. Няма никакъв казус.

– Ще бъде ли Хуан Переа картотекиран за мача за Суперкупата?

– Правим всичко възможно Переа да бъде на линия са Суперкупата. За мача с Ботев Bpаца за първенството със сигурност ще бъде картотекиран.

– А с Марселино Кареасо какво се случва?

– За момента нищо не мога да кажа. Имаме разговори, като се стигне до финализиране, клубът ще излезе с информация и всички вие ще разберете.

– Това ли е вашата стратегия – да се взимат най-добрите футболисти от родния елит, а не да се търсят нови, които не са познати? ЦСКА залага сякаш повече на второто.

– Не бих желал да коментирам ЦСКА. Ние се фокусираме при нас какво се случва. Ние си свършихме работата още в предишните два трансферни прозореца. Сега имахме само да допълним на 1-2 позиции, за да стане отборът още по-силен. Така се надявам да стане с футболистите, които привлякохме и ще бъдем по-силни, по-добри и по-ефективни.

– Ще липсва ли Марин Петков на отбора?

– За мен Марин Петков достигна зенита си в Левски. От тук нататък ще му се даде шанс да надгражда. Имахме разговор с него през лятото. Показахме абсолютно коректно отношение към него и му казахме, че ако се появи клуб, който предложи цена, която да удовлетворява нас като клуб и него като условия, няма да му пречим.

– Долавя се едно леко брожение, че много евтино са били продадени Цунами и Рупанов…

– Не знам откъде идва това нещо. Не знам сумите, които се въртят в пространството какви са…

– Говори са, че двамата са продадени за по 150 000 евро.

– Не са точно такива сумите. Мога да кажа, че са по-високи. На Цунами след 5 месеца му свършва договорът. Той получи от турския клуб много по-добри условия като заплата. А и това да напусне, беше неговото желание. Той е наш капитан и трябваше да му влезем в положението. Винаги е добре дошъл отново при нас. На него много му хареса в Левски и каза, че след време би се завърнал тук и би останал да живее в България.