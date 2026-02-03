Спортният триумф на Хърватия, който донесе бронзови медали от Европейското първенство по хандбал за мъже, неочаквано се трансформира в мащабен политически конфликт, разтърсил столицата Загреб. Това, което трябваше да бъде момент на национално обединение след успеха на шампионата в Дания, Швеция и Норвегия, прерасна в остра конфронтация между местната власт и държавното управление.

- Реклама -

В основата на напрежението застана въпросът за организацията на тържественото посрещане на отбора. След завоюването на медалите, играчите изразиха изричното желание в празничния концерт на централния площад „бан Йосип Йелачич“ да участва известният националистически фолк рок изпълнител Марко Перкович, по-известен с псевдонима Томпсън. Това искане постави началото на сериозен институционален сблъсък.

Фигурата на Томпсън е силно поляризираща в хърватското общество. Въпреки огромната си популярност, той е критикуван заради употребата на символика и лозунги, свързани с фашисткия режим на усташите от времето на Втората световна война – режим, отговорен за преследването и убийствата на стотици хиляди сърби, евреи, роми и хървати антифашисти. Неговите концерти са забранени в редица държави, а емблематичната му песен, изпълнена пред многохилядна публика миналото лято, започва с поздрава „За родината – Готови!“. Този възглас е наказуем според действащото законодателство, въпреки че за конкретната песен изпълнителят разполага със специално разрешение.

Воден от тези съображения, кметът на Загреб Томислав Томашевич взе решение да отмени организираното от общината посрещане. Той се позова на наредба, която не допуска използването на публични пространства за прояви, които биха могли да насърчават или толерират омраза на национална, религиозна или расова основа.

Реакцията на държавната власт не закъсня. Министърът на туризма Тончи Главина обяви, че правителството, съвместно с Хърватската федерация по хандбал, поема контрола над организацията, гарантирайки провеждането на събитието на площада. Този ход бе определен от кмета Томашевич като „институционално насилие и конституционно нарушение“.

Политическият отзвук бързо ескалира. Иван Пенава, лидер на дясното Отечествено движение и коалиционен партньор в управлението, отправи остри критики към кмета и неговата партия „Можем!“. Според Пенава, опозиционната зелено-лява формация налага „идеологически дневен ред“ и демонстрира „презрение към всичко хърватско“ именно в момент на „национално единство, гордост и патриотизъм“. Към атаките се присъедини и министър-председателят Андрей Пленкович, който обвини лявата опозиция в следване на „стратегия на хаос“ с цел да внуши на обществото усещане за катастрофа и нефункционираща държава.

Напрежението достигна връхната си точка, когато в сградата на кметството в Загреб бе получен сигнал за поставена бомба. Това наложи незабавна евакуация на служителите и спешна полицейска проверка както в общината, така и в офиса на партия „Можем!“, поради съмнения за произхода на заплахата.

Въпреки драматичните събития през деня, вечерта десетки хиляди привърженици изпълниха централния площад, за да приветстват своите герои. Кулминацията на вечерта настъпи с появата на самия Томпсън, който се обърна към спортистите с думите: „Вие ни донесохте голяма радост. За мен вие сте хърватски рицари – когато губехте и когато печелехте, и когато около вас се случваха различни странични неща, вие останахте такива“.