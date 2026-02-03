Бури и наводнения нанесоха сериозни щети в Гърция, транспортът и цели райони останаха блокирани

Тежкото време в Гърция причини сериозни щети в различни части на страната, като предизвика наводнения, свлачища и транспортни затруднения, а аварийните служби извършиха спасителни операции, съобщава To Vima. Властите поставиха няколко района в режим на готовност.

Най-сериозно засегната е Тесалия в централна Гърция, където наводнения и кални маси заляха домове, предприятия и земеделски земи. Местните жители посочват, че това е трето голямо наводнение през последните години, което отново нанася тежки щети.

В крайбрежния район Агиокампос цели участъци бяха покрити с кал след преминаването на придошлите води. Възрастна двойка остана блокирана в дома си и бе евакуирана, а местна жителка разказва, че едва е избегнала да бъде отнесена, докато се опитвала да разчисти отломки при бързо покачване на водата.

В близкия град Лариса властите затвориха достъпа до бреговете на река Пиниос, след като тя преля на места. Екипи на гражданската защита обезопасиха района и предупредиха жителите за рисковете.

По данни на местните власти нивото на водата е достигнало около 4,5 метра, като шлюзовете са били затворени превантивно, а службите и водоснабдителната компания остават в повишена готовност.

Силните ветрове създадоха проблеми и за морския транспорт. Пътническият ферибот Blue Star Patmos удари кей при опит за акостиране на остров Кастелоризо заради лошите метеорологични условия. Съобщава се само за незначителни материални щети, без замърсяване или проникване на вода. Корабът остава извън пристанището до подобряване на времето, а всички 36 пътници и 81 членове на екипажа са в безопасност. На борда е имало и девет автомобила, три камиона и три мотоциклета.

В Западна Гърция проливните дъждове предизвикаха свлачище по Йонийската магистрала в района на Сикула, след като склон се срути и затрупа пътя. Движението в двете посоки беше спряно, а трафикът пренасочен по стария национален път до второ нареждане.

Наводнения нанесоха сериозни щети и на земеделските площи в Северна Гърция. В района на Килкис са наводнени над 7000 хектара земеделска земя, като са унищожени посеви от пшеница, ечемик и детелина, съобщава местният кмет.

Междувременно обилни снеговалежи блокираха над 100 посетители в ски курорт в планината Фалакро, като сред тях имало много семейства с деца. Спасителната операция приключи в неделя вечер, а всички туристи са в добро здравословно състояние.

Властите продължават да следят обстановката, докато засегнатите общности започват да оценяват щетите и да организират възстановителни дейности.