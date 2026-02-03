НА ЖИВО
          ЦСКА дава нов договор на нарочен за гонене

          Мохамед Брахими ще се бори за преподписване с ЦСКА

          3 февруари 2026 | 11:33
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Мохамед Брахими беше новината в ЦСКА по време на зимната подготовка. Бившият футболист на Ботев Пд извървя пътя от играч с периферни функции до отличник в контролите. 

          В тях той вкара цели 4 гола и даде една асистенция, които го приближиха много до титулярния състав за първия официален мач за 2026 г. – домакинството на Арда в понеделник.

          Но този пролетен полусезон е решителен за Брахими и по друга причина – това, че неговият договор изтича през лятото и в оставащите 4 месеца до края на сезона той ще се бори за неговото подновяване, пише Мач Телеграф. Както видяхме в контролите тази зима, французинът с алжирски корени може да играе силно и на него може да се разчита.

