ЦСКА уреди правата на всички нови футболисти

ЦСКА уреди с права всички си нови попълнения. Най-сериозната въпросителна се отнасяше за играчите, които нямат паспорти от Европейския съюз – Лео Перейра (Бразилия), Макс Ебонг (Беларус/Камерун) и Алехандро Пиедраита (Колумбия).

- Реклама -

При тях процесът по издаване на работна виза е по-бавен, но „армейците“ са реагирали бързо пред съответните органи, пише „Тема Спорт“. През тази седмица новите попълнения на „червените“ ще бъдат картотекирани в БФС.

Ранната селекция е помогнала за по-бързото уреждане на документите. Другите нови в ЦСКА – Исак Соле, Андрей Йорданов и Димитър Евтимов, нямат нужда от работна виза, тъй като са граждани на ЕС. Макар и национал на ЦАР, Соле има френски паспорт.