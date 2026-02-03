DARA разкри защо е обмисляла отказ от „Евровизия“: Причината е била здравето, не хейтът

Победителката в националната селекция за представител на България на „Евровизия 2026“ DARA призна, че е била на крачка да се откаже от участие заради силното напрежение след конкурса, но в крайна сметка е взела решение да продължи, подкрепена от близки, колеги и фенове.

- Реклама -

В ефира на БНТ изпълнителката обясни, че колебанието ѝ не е било предизвикано от негативни коментари, а от физическото и психическото натоварване след победата.

„Разколебаха ме смущенията, които изпитах една от вечерите след победата. Просто когато на линия седи твоето ментално здраве и тези усещания, които аз имах в тялото си, започваш да се притесняваш за по-сериозни неща в живота и това какво ще се случи с теб.“

Певицата споделя, че решението ѝ да продължи е дошло след вълна от подкрепа, която е получила в най-трудния момент.

„Вчера получих много обаждания от мои колеги, от мои познати. Много съобщения, които ме подкрепяха. И аз няма как да предам нито един от моите фенове. Нито пък себе си и моите мечти.“

DARA подчерта, че хейтърските реакции не са били водещ фактор за съмненията ѝ, а по-скоро реакцията на тялото ѝ след натрупаното напрежение.

„Хейтърите не са били причината, заради която аз съм по този начин. На чисто енергия съм, но тялото ми не е. Видях как реагира на напрежението.“

Изпълнителката заяви още, че не следи негативните коментари и не се влияе от подобни реакции, като вече е съсредоточена върху подготовката за конкурса.

В следващите дни DARA заминава за Букурещ, където започва работа по нови песни за представянето на България на „Евровизия“. По думите ѝ именно творческият процес ѝ носи най-голямо спокойствие.