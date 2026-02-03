DARA разкри защо е обмисляла отказ от „Евровизия“: Причината е била здравето, не хейтът

Победителката в националната селекция за представител на България на „Евровизия 2026“ DARA призна, че е била на крачка да се откаже от участие заради силното напрежение след конкурса, но в крайна сметка е взела решение да продължи, подкрепена от близки, колеги и фенове.
В ефира на БНТ изпълнителката обясни, че колебанието ѝ не е било предизвикано от негативни коментари, а от физическото и психическото натоварване след победата.
Певицата споделя, че решението ѝ да продължи е дошло след вълна от подкрепа, която е получила в най-трудния момент.
DARA подчерта, че хейтърските реакции не са били водещ фактор за съмненията ѝ, а по-скоро реакцията на тялото ѝ след натрупаното напрежение.
Изпълнителката заяви още, че не следи негативните коментари и не се влияе от подобни реакции, като вече е съсредоточена върху подготовката за конкурса.
В следващите дни DARA заминава за Букурещ, където започва работа по нови песни за представянето на България на „Евровизия“. По думите ѝ именно творческият процес ѝ носи най-голямо спокойствие.
- Реклама -
