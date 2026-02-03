Новите разкрития от разсекретените документи по делото „Джефри Епстийн“ разширяват мащаба на скандала далеч отвъд границите на моралния и криминалния упадък на елита.

Анализът на огромния масив от данни – включващ имейли, снимки и видеоматериали – очертава профила на покойния финансист не просто като организатор на мрежа за трафик на хора, а като ключов геополитически играч и „инструмент“ за влияние в ръцете на чужди служби.

Какъв прочит прави на този грандиозен скандал международния анализатор Диана Хусеин и как той ще резонира върху геополитическите процеси? Вижте експертиня й анализ

Арабската връзка и ембаргото над Катар

Един от най-знаковите моменти в новата порция документи е връзката на Епстийн с висши представители на Обединените арабски емирства (ОАЕ). Сред материалите изплува снимка на шефа на дубайската пристанищна компания в дома на финансиста, запечатала го как готви в кухнята му. Тези наглед битови детайли се преплитат със сериозни дипломатически процеси.

Кореспонденцията подсказва, че ОАЕ са изиграли ключова роля в подтикването на Саудитска Арабия към налагането на ембаргото над Катар през 2017 г. – ход, който предизвика тежка дипломатическа криза в Персийския залив. Документите разкриват как Епстийн е участвал в навигирането на тези отношения, действайки като посредник в сенчестата дипломация на региона. Това хвърля нова светлина върху настоящото напрежение между ОАЕ и Саудитска Арабия, като Рияд в последно време действа категорично за ограничаване на влиянието на емирствата.

80 милиарда долара и краят на Кадафи

Още по-шокиращи са данните за намесата на Епстийн в либийския конфликт. Кореспонденция, датираща три месеца преди убийството на Муамар Кадафи през 2011 г., разкрива дискусии за замразените либийски активи на стойност 80 милиарда долара. В писмата се обсъжда желанието на бунтовниците тези средства да бъдат размразени и как Епстийн и неговите партньори могат да участват в този процес.

Това потвърждава тезата, че финансистът е участвал активно в подготовката и управлението на международни кризи, далеч преди те да достигнат своята кулминация.

Инструмент на спецслужбите?

Мащабът на контактите и безнаказаността, с която Епстийн е оперирал десетилетия наред, повдигат въпроса чий „инструмент“ е бил той. Експертите са категорични – човек, тръгнал от обикновено семейство, не се озовава случайно в най-скъпото жилище в Манхатън без методична подкрепа.

Все по-усилено се обсъжда връзката му с израелските тайни служби Мосад. Сред най-ярките доказателства за това са близките му отношения с бившия израелски премиер Ехуд Барак. Тази хипотеза обяснява и защитния чадър, ползван от финансиста през годините, както и участието му в оръжейни сделки със Саудитска Арабия още през 70-те години.

Политическият трус във Вашингтон: Тръмп срещу Марджъри Тейлър Грийн

Скандалът „Епстийн“ се превърна и в ябълка на раздора в лагера на Републиканската партия в САЩ. Конгресменът Томас Маси и други републиканци настояваха за пълна прозрачност, но казусът доведе до тежък разрив между Доналд Тръмп и една от най-верните му поддръжнички – Марджъри Тейлър Грийн.

Грийн, която бе сред най-активните гласове на движението MAGA, пое ангажимент пред жертвите на Епстийн да се бори за разкриване на истината. В серия от интервюта тя сподели, че Тръмп я е помолил да преустанови ровенето в досиетата, тъй като това би изложило негови приятели и близки. Въпреки натиска, тя гласува заедно с демократите за публикуването на документите.

Последвалият конфликт, при който Тръмп я обяви за предател, доведе до отказа на Грийн да се кандидатира за следващ мандат, слагайки край на политическата ѝ кариера в Конгреса. Въпреки че в самите документи няма преки доказателства за участието на Тръмп в организирани оргии, темата остава „камъче в обувката“ за бившия президент.

Разкритията продължават да предизвикват трусове, като вече доведоха до оставки на високо ниво, включително на бивш посланик на Великобритания в САЩ. Въпросът, който остава висящ пред международната общност, е дали този процес ще завърши с реални наказания или просто ще потъне в поредната вълна на обществено възмущение.