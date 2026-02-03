НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 03.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Добра новина за Левски часове преди мача с Лудогорец

          Хуан Переа ще замени Марин Петков в групата за мача с Лудогорец за Суперкупата на България

          3 февруари 2026 | 09:54 310
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Добра новина за Левски. Хуан Переа ще замени Марин Петков в групата за мача с Лудогорец за Суперкупата на България, който ще се играе днес от 18:00 часа на стадион „Васил Левски“. Колумбиецът бе привлечен малко преди двубоя с „орлите“, но „сините“ са успели да му уредят работна виза. Това е станало с работа още при старта на преговорите между двата отбора, твърди „Мач Телеграф“. Така той ще запълни дупката, която остави Марин Петков, който бе трансфериран в Саудитска Арабия.

          Добра новина за Левски. Хуан Переа ще замени Марин Петков в групата за мача с Лудогорец за Суперкупата на България, който ще се играе днес от 18:00 часа на стадион „Васил Левски“. Колумбиецът бе привлечен малко преди двубоя с „орлите“, но „сините“ са успели да му уредят работна виза. Това е станало с работа още при старта на преговорите между двата отбора, твърди „Мач Телеграф“. Така той ще запълни дупката, която остави Марин Петков, който бе трансфериран в Саудитска Арабия.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Въпросителна в атака за Христо Янев

          Станимир Бакалов -
          Треньорът на ЦСКА Христо Янев трябва да вземе решение по един въпрос относно стартовия състав за предстоящия домакински мач срещу Арда в петък. Срещата...
          Спорт

          Боримиров: Очаквам силен мач срещу Лудгорец

          Станимир Бакалов -
          Даниел Боримиров сподели очакванията си за Суперкупата на България. Тази вечер Левски се изправя срещу Лудогорец на Националния стадион. Изпълнителният директор на Левски, който е...
          Политика

          Бронзът на Хърватия прерасна в скандал и бомбена заплаха в Загреб

          Георги Петров -
          Спортният триумф на Хърватия, който донесе бронзови медали от Европейското първенство по хандбал за мъже, неочаквано се трансформира в мащабен политически конфликт, разтърсил столицата...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions