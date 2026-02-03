Добра новина за Левски часове преди мача с Лудогорец

Добра новина за Левски. Хуан Переа ще замени Марин Петков в групата за мача с Лудогорец за Суперкупата на България, който ще се играе днес от 18:00 часа на стадион „Васил Левски“. Колумбиецът бе привлечен малко преди двубоя с „орлите“, но „сините“ са успели да му уредят работна виза. Това е станало с работа още при старта на преговорите между двата отбора, твърди „Мач Телеграф“. Така той ще запълни дупката, която остави Марин Петков, който бе трансфериран в Саудитска Арабия.