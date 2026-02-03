Мащабна модернизация на техническото оборудване за реакция при кризи предстои в цялата страна. Всички 28 регионални служби за пожарна безопасност и 245 общини ще бъдат снабдени с високотехнологични средства за справяне с бедствия, включително дронове с термокамери, специализирани комуникационни устройства и инструменти за пожарогасене.

Инициативата се реализира по проект на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), като общата стойност на подадените предложения възлиза на 7 милиона евро. Финансирането е осигурено чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР), която се съфинансира от Европейския съюз.

Основен акцент в новата материална база са дроновете с термокамери, които са доказали своята ефективност при ранното откриване и наблюдение на горски пожари. Освен тях, спасителните екипи ще получат ръчни, моторни и акумулаторни инструменти, необходими за бърза намеса на терен.

Проектът цели не само техническо обезпечаване, но и значително подобряване на координацията между професионалните служби и доброволните формирования. Изпълнението ще се осъществява в пряко партньорство с Националната асоциация на доброволците. Предвидени са средства за провеждане на съвместни учения и обучения, които да синхронизират действията на огнеборците и доброволците в реална кризисна обстановка.

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов обяви инициативата като отговор на постъпили сигнали от доброволци, които често са били принудени да закупуват необходимото оборудване със собствени средства. Интересът към програмата е бил изключително голям, като срокът за подаване на документи изтече през миналата седмица.

Успоредно с техническото обновяване, министър Гуцанов анонсира и мащабна мярка за превенция на стойност над 40 милиона евро, също осигурени по ПРЧР. Средствата ще позволят на общините да наемат безработни лица за дейности по почистване на речни корита, дерета и рискови зони, както и за разчистване след възникнали бедствия.

За да се гарантира ефективността на тези дейности, по предложение на социалния министър, Министерският съвет създаде специален координационен механизъм. Неговата задача е да идентифицира конкретните рискови места и да насочва превантивните мерки приоритетно към тях, осигурявайки по-добра защита за населението при наводнения и пожари.