Експерти: Агресията при тийнейджърите често е вик за помощ, а не просто лошо поведение

Защо тийнейджърите се бунтуват? Кога агресията е знак за проблем, а не просто проява на лошо поведение? Готово ли е обществото да чуе младите, вместо да ги наказва, без да разбира причините зад действията им? Тези въпроси постави Националната мрежа за децата по време на четвъртото издание на правнодискусионния форум Lex Talks, който тази година премина под надслов „Между бунта и закона: Тийнейджърите в България“.
Журналистът Милен Димов коментира в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS, че събитието е събрало хора с обща кауза – да се намерят реални решения за проблемите, засягащи младите.
По думите му темата за децата дълги години е била пренебрегвана, което е довело до ситуация, в която обществото често обвинява самите деца за проблеми, за които те не носят вина.
Той акцентира, че подкрепа е необходима не само за децата, но и за техните семейства, като тя трябва да бъде част от последователна държавна политика.
Програмният директор на Националната мрежа за децата Мария Брестничка също подчерта нуждата от последователност в политиките за защита на децата.
Според нея форумът Lex Talks има за цел да покаже, че децата не са просто обект на решения, а трябва да бъдат чути като активна страна в обществото.
