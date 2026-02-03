НА ЖИВО
          Експерти: Агресията при тийнейджърите често е вик за помощ, а не просто лошо поведение

          3 февруари 2026 | 12:40 180
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Защо тийнейджърите се бунтуват? Кога агресията е знак за проблем, а не просто проява на лошо поведение? Готово ли е обществото да чуе младите, вместо да ги наказва, без да разбира причините зад действията им? Тези въпроси постави Националната мрежа за децата по време на четвъртото издание на правнодискусионния форум Lex Talks, който тази година премина под надслов „Между бунта и закона: Тийнейджърите в България“.

          Журналистът Милен Димов коментира в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS, че събитието е събрало хора с обща кауза – да се намерят реални решения за проблемите, засягащи младите.

          „Събитието наистина беше страхотно – не само от професионална гледна точка, но и защото успя да събере страшно много единомишленици на едно място. Смятам, че това е изключително важно, защото в процеса на решаването на този голям проблем, тоест в поставянето на темите – даваме територия на страшно много хора да започнат съвместен обмен на информация, за да работим по решаването на всички проблеми, свързани с темата“, обясни той.

          По думите му темата за децата дълги години е била пренебрегвана, което е довело до ситуация, в която обществото често обвинява самите деца за проблеми, за които те не носят вина.

          „Оказа се, че има надежда за промяна“, подчерта Димов.

          Той акцентира, че подкрепа е необходима не само за децата, но и за техните семейства, като тя трябва да бъде част от последователна държавна политика.

          „И тази подкрепа не може да се дава „на парче“, а зад нея трябва да стои държавната машина. Да осигури ресурси, хора и финансова подкрепа. Трябва национална стратегия, институционална реформа – тогава ще има смисъл и надежда“, посочи журналистът, като изрази и разочарование от „провала на работната група за превенция на насилието и злоупотребата с деца“.

          Програмният директор на Националната мрежа за децата Мария Брестничка също подчерта нуждата от последователност в политиките за защита на децата.

          „Стратегията за детето стана обект на широка дезинформационна кампания преди седем години и от тогава никоя политическа партия не иска да се занимава с нея. Това доведе до ситуация, в която България не знае какво да прави с децата въобще. Защото един от най-големите проблеми не са децата с противообществени прояви и простъпки, а това, че системата на правосъдието и тази на закрила на децата не знаят как да ги подкрепят“, заяви тя.

          Според нея форумът Lex Talks има за цел да покаже, че децата не са просто обект на решения, а трябва да бъдат чути като активна страна в обществото.

          „Така ще възпитаме хора“, категорична е Брестничка.

          30-годишен мъж пребил майка си в Перник 30-годишен мъж пребил майка си в Перник

