Експерти: Еврозоната е шанс за България, но актуализация на удължен бюджет е грешен ход

Финансовата равносметка за изминалата година показва ръст на приходите, но и сериозни структурни проблеми, които поставят под въпрос устойчивостта на публичните финанси. Около тази позиция се обединиха икономистът Румен Гълъбинов и финансистът Праслав Райков в студиото на „Твоят ден“.

Според Гълъбинов приходите в бюджета са нараснали с близо 20%, но въпреки това има изоставане спрямо първоначалните разчети.

„Планираното увеличение беше около 26%, което означава изоставане от 6-7% на фона на силно нарастващите разходи“, посочи той.

По думите му именно това води до дефицит от 3,1%, който надхвърля препоръчителния праг.

Гълъбинов смята, че пред държавата има възможности за развитие чрез инвестиции, тъй като страната разполага както с външни, така и с вътрешни ресурси – средства по Плана за възстановяване, очаквани инвестиции и освободен банков ресурс.

„Държавата в момента има изгледи да се развие – да инвестира“, подчерта той.

Икономистът е категоричен, че разходите могат да се управляват по-ефективно, например чрез поетапен план за оптимизация на администрацията.

„Ресурс има, но без структурни реформи и продуктивно харчене няма да има ефект. Политическата ситуация е ключова“, предупреди Гълъбинов.

От своя страна Райков изрази скептицизъм, че философията на бюджетната политика ще се промени в близко бъдеще.

„Не мисля, че ще видим съществена промяна. Ако продължим така, ще отпишем едно цяло десетилетие, в което не постигаме нищо значимо“, каза финансистът.

Той определи като недопустима идея евентуална актуализация на удължения бюджет и настоя за изцяло нов финансов план.

„Трябва да използваме матрицата, която имаме – ЕС, Шенген, еврозоната. Ако с нея не можем да постигнем резултати, проблемът е вътрешен“, подчерта Райков.

По думите му бюджетът все по-често се използва за краткосрочни решения, вместо за дългосрочни инвестиции.