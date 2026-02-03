Експерти: Еврозоната е шанс за България, но актуализация на удължен бюджет е грешен ход

Финансовата равносметка за изминалата година показва ръст на приходите, но и сериозни структурни проблеми, които поставят под въпрос устойчивостта на публичните финанси. Около тази позиция се обединиха икономистът Румен Гълъбинов и финансистът Праслав Райков в студиото на „Твоят ден“.
Според Гълъбинов приходите в бюджета са нараснали с близо 20%, но въпреки това има изоставане спрямо първоначалните разчети.
По думите му именно това води до дефицит от 3,1%, който надхвърля препоръчителния праг.
Гълъбинов смята, че пред държавата има възможности за развитие чрез инвестиции, тъй като страната разполага както с външни, така и с вътрешни ресурси – средства по Плана за възстановяване, очаквани инвестиции и освободен банков ресурс.
Икономистът е категоричен, че разходите могат да се управляват по-ефективно, например чрез поетапен план за оптимизация на администрацията.
От своя страна Райков изрази скептицизъм, че философията на бюджетната политика ще се промени в близко бъдеще.
Той определи като недопустима идея евентуална актуализация на удължения бюджет и настоя за изцяло нов финансов план.
По думите му бюджетът все по-често се използва за краткосрочни решения, вместо за дългосрочни инвестиции.
