Фалшиви видеа с лица на водещи от БНТ рекламират продукти в социалните мрежи

В социалните мрежи продължава разпространението на фалшиви видеоклипове, в които чрез използване на лицата и гласовете на водещите от „Денят започва“ се рекламират различни продукти.

Клиповете са генерирани с изкуствен интелект, като изглеждат изключително реалистично, а в тях се използват и имената на популярни български изпълнители като Богдана Карадочева и Васил Найденов.

От БНТ категорично подчертават, че водещите в предаванията на телевизията не рекламират продукти в ефир, и предупреждават зрителите да бъдат внимателни.

От медията призовават аудиторията да не се подвежда от подобни материали и при установяване на такива случаи да подава сигнали към компетентните институции, като с подобни случаи се занимава киберотделът към ГДБОП.