      вторник, 03.02.26
          Фалшиви видеа с лица на водещи от БНТ рекламират продукти в социалните мрежи

          Материалите са генерирани с изкуствен интелект, а от телевизията призовават зрителите да подават сигнали

          3 февруари 2026 | 08:52 210
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          В социалните мрежи продължава разпространението на фалшиви видеоклипове, в които чрез използване на лицата и гласовете на водещите от „Денят започва“ се рекламират различни продукти.

          Клиповете са генерирани с изкуствен интелект, като изглеждат изключително реалистично, а в тях се използват и имената на популярни български изпълнители като Богдана Карадочева и Васил Найденов.

          Руски държавни хакери шпионират граждански организации в Сърбия чрез фалшиви контакти и „спиър фишинг“ – Евроком

          От БНТ категорично подчертават, че водещите в предаванията на телевизията не рекламират продукти в ефир, и предупреждават зрителите да бъдат внимателни.

          Икономист: ИИ води до ниски заплати и пазарен балон

          От медията призовават аудиторията да не се подвежда от подобни материали и при установяване на такива случаи да подава сигнали към компетентните институции, като с подобни случаи се занимава киберотделът към ГДБОП.

