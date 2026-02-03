Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предприема спешни мерки за овладяване на нарастващото напрежение в институцията, свиквайки среща на колегията на 4 февруари в Льовен. Според представители на Комисията, целта на визитата е да се подобри работният процес и да се охладят страстите след серия от вътрешни конфликти.

- Реклама -

Въпреки че официалният фокус на събитието е поставен върху конкурентоспособността, заместник-главният говорител на Комисията Ариана Подеста потвърди, че дневният ред включва и дискусии относно „геополитиката в настоящия контекст и методите на работа на Европейската комисия“. Специален гост на форума ще бъде управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) и бивш заместник-председател на ЕК Кристалина Георгиева.

Искри в „Берлемон“

Инициативата за срещата идва на фона на това, което служители в централата на Комисията описват като необичайно напрегната атмосфера. Източници от институцията разкриват пред „Политико“, че недоволството е породенo от забавено разпространение на ключови документи и остри размени на реплики по време на заседания.

Конкретен повод за безпокойство е станал сблъсъкът в началото на декември между еврокомисаря по енергетиката Дан Йоргенсен и изпълнителния заместник-председател Тереза Рибера. Спорът е възникнал около екологичен документ – т.нар. „омнибус“ за опростяване на зелените правила. Според процедурата, Рибера е трябвало да „натисне бутона“, за да включи документа в дневния ред, но е решила да изчака, което е предизвикало острата реакция на Йоргенсен.

Въпреки че и двамата са отказали официален коментар, свидетели твърдят, че Йоргенсен е повишил тон по време на колегиума. Потвърдено е, че той ще присъства на срещата в Льовен, докато от екипа на Рибера все още няма отговор.

Системни проблеми и централизация

Напрежение съществува и по други линии в новата Комисия. Източници посочват търкания между изпълнителния заместник-председател Стефан Сежурне и комисаря по здравеопазването Оливер Вархели във връзка със Закона за биотехнологиите, като поведението на Вархели понякога се възприемало като „провокативно“.

Освен личните конфликти, сериозно недоволство предизвиква и работният процес. Кабинетите на комисарите се оплакват от практиката важни документи да се изпращат в последния момент. „Това ни пречи да работим професионално. Разбира се, че се случват извънредни ситуации, но това не може да бъде норма“, коментира служител на институцията.

Като пример за лоша координация се посочва случаят от юли, когато данни по дългосрочния бюджет на ЕС са били споделени с комисарите само часове преди официалното им представяне. Въпреки обясненията, че това е мярка срещу изтичане на информация, подходът е задълбочил раздразнението сред висшите чиновници.

Много от служителите отдават конфликтите на силно централизираната система на управление, при която ключовите решения преминават директно през кабинета на Урсула фон дер Лайен. „В колежа има много повече вътрешни борби, отколкото човек би си помислил“, споделя източник от Комисията.

Срещата в Льовен се провежда непосредствено преди срещата на лидерите на ЕС на 12 февруари, посветена на конкурентоспособността. Междувременно, натискът за реформи идва и отвън – белгийският премиер Барт Де Вевер призова евролидерите да ограничат обхвата на Европейската комисия, като същевременно настоя за по-дълбока интеграция в сфери като енергийния пазар, банковия съюз и капиталовите пазари.