„Ако трябва да дам съвет на президента, бих предложил да избере жена за служебен премиер. Трите кандидатки са добри варианти“, заяви политологът и университетски преподавател Георги Проданов в анализ на актуалната политическа ситуация и предстоящия избор на служебен министър-председател.

В ефира на БНР той коментира профилите на потенциалните кандидати, които се обсъждат в публичното пространство. Според него ситуацията около Андрей Гюров е сложна заради юридическата неяснота.

„Господин Гюров е уязвим заради неясната си ситуация, чисто юридически. Неговият избор би могъл да бъде изтълкуван като подкрепа от президентството в една или друга посока“, посочи експертът.

Проданов изрази резерви и към кандидатурата на Димитър Главчев, въпреки че той изглежда като балансирана фигура. Политологът припомни, че именно Главчев е провел последните избори, които определи като проблемни: „Господин Главчев изглежда балансиран кандидат, но той проведе последните избори, които бяха най-катастрофалните с оглед това, което се случи при влизането на „Величие“ в парламента“.

Според анализатора по-удачният избор би бил насочен към експертни дамски фигури. „Мисля, че Маргарита Николова е добър вариант.

Нейната биография звучи изключително експертно“, отбеляза той и допълни, че Мария Филипова също представлява интересна опция: „Мария Филипова също би могла да бъде интересен вариант. Нямаме доказателства, че всичко онова, в което е обвинявана за минали контакти, е действително така“.

Консултации при президента Йотова

Коментарът на Проданов идва на фона на стартиралите консултации на „Дондуков“ 2. Преди да вземе своето решение, президентът Илияна Йотова провежда срещи с парламентарните сили.

„Тези срещи са чисто протоколни, но с оглед на това, че имаме нов президент ще бъдат част от придобиването на легитимност и популярност сред партии и граждани. Ще има и основания за избора си“, смята политологът.

Рискове пред изборния процес

Георги Проданов предупреди за потенциални капани, които настоящият парламент може да заложи в последните си дни на работа. Според него от ключово значение е не само кога ще са изборите, а какво ще се случи в пленарната зала през следващите десетина дни.

„Може да направи голяма беля със самия изборен процес. Ако влязат в пленарна зала и бъдат гласувани онези предложения за машинните скенери, това е нещо, което при преброяването може да взриви обществото, може да взриви избирателния процес“, категоричен бе той.

В анализа си Проданов засегна и темата за гласуването в чужбина, определяйки ограничаването на секциите зад граница като „политическа поръчка, която „Възраждане“ изпълниха в типичния си стил“. Той изрази опасения, че промяната на изборния модел в последния момент може да върне дебата за начина на броене и провеждане на вота.

Исканията на ПП-ДБ и съдебната реформа

По отношение на заявката на Надежда Йорданова от ПП-ДБ, че формацията ще поиска от президента служебният правосъден министър да предложи нов и.ф. главен прокурор, Проданов изрази скептицизъм.

„Надежда Йорданова се опитва да даде знак към избирателите, че те продължават с исканията си за махане на настоящия главен прокурор, за реформа в съдебната система. Но не мисля, че с подобна промяна би се нагърбил някой министър в тази ситуация“, коментира той.

Новият политически проект на Румен Радев

Политологът направи прогноза и за бъдещето на бившия президент Румен Радев в активната политика. Според него Радев ще привлече плаващия електорат, но го очакват сериозни предизвикателства.

„Господин Радев ще има възможността да се порадва на народната любов по начина, по който се радваха на нея и ИТН, и ПП при дебюта си, но след това ще му се наложи да се занимава с политика“, прогнозира Проданов.

Той предупреди избирателите да бъдат рационални: „Голямата заплаха е, че зад идеята, че се появява нещо ново, ще надничат стари лица, стари интереси“. Проданов очаква предизборната кампания да е насочена предимно към твърдите ядра на партиите, като не предвижда промяна в коалиционната култура и заявленията на политическите сили.

„В България, в която всички сме братовчеди, както казваше един бивш премиер, винаги ще съществува съмнение кой с кого е обвързан“, обобщи ситуацията политологът.