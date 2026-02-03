Грипът отстъпва в Монтанско, засега няма да се обявява епидемия

Заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания в област Монтана намалява, поради което към момента няма да бъде обявявана грипна епидемия, съобщават здравните власти.

По данни на Регионалната здравна инспекция, цитирани от БНР, през последната седмица нивата на заболеваемост са значително по-ниски спрямо предходния период.

За последните седем дни са отчетени 112 заболели на 10 000 души население, докато седмица по-рано показателят е бил 184 на 10 000 души.

Регистрираните случаи на грип също намаляват — 42 случая срещу 69 за периода 19–25 януари. Сред наблюдаваните близо 3800 души от различни възрастови групи най-висока остава заболеваемостта при децата до 14 години, уточняват от здравната инспекция.

Подобна тенденция се отчита и в други области на страната. В област Добрич са регистрирани 137 заболели за периода 26 януари – 1 февруари, а в областите Русе и Стара Загора също се наблюдава спад на случаите на грип и остри респираторни инфекции.

Здравните власти продължават да следят ситуацията, като към момента тенденцията показва постепенно отшумяване на грипната вълна.