Хартиените ваучери за храна в лева остават валидни до изтичане на срока им

Хартиените ваучери за храна, издадени в левове, ще продължат да се приемат до изтичане на посочения върху тях срок на валидност, съобщиха от Асоциацията на операторите на ваучери за храна (АОВХ).

- Реклама -

От асоциацията уточняват, че неизразходваните средства по електронните ваучери вече са били автоматично конвертирани в евро, съгласно правилата при преминаването към единната европейска валута.

От 1 февруари 2026 г. всички плащания в страната се извършват само в евро, но търговските обекти ще продължат да приемат както електронни, така и хартиени ваучери за храна, независимо дали са издадени в левове или евро, стига да са в рамките на валидността им.

В същото време двойното обозначение на цените в левове и евро остава задължително до 8 август 2026 г.

От АОВХ напомнят, че максималната стойност на ваучерите за храна в момента е 102,26 евро, като тя не е актуализирана от 2022 г. насам.

Според данните на асоциацията цените на основните хранителни продукти са се повишили с над 50% през последните три години, което сериозно намалява покупателната способност на ваучерите. Затова организацията настоява увеличението на стойността им да бъде заложено в държавния бюджет за 2026 г.

По данни на асоциацията повече от 835 000 българи използват ваучери за храна, които им позволяват да подобрят качеството на хранене и стандарта си на живот.

Изследване показва още, че 80% от анкетираните биха подобрили хранителните си навици при по-висока стойност на ваучерите, а над 70% не желаят да правят компромис с качеството на храната дори при растящи разходи.

От бранша подчертават, че системата на ваучерите носи ползи както за работещите и работодателите, така и за бизнеса и бюджета, тъй като по-високият необлагаем размер би ограничил сивата икономика и би подобрил събираемостта на данъците.