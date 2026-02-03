Хартиените ваучери за храна в лева остават валидни до изтичане на срока им

Хартиените ваучери за храна, издадени в левове, ще продължат да се приемат до изтичане на посочения върху тях срок на валидност, съобщиха от Асоциацията на операторите на ваучери за храна (АОВХ).
От асоциацията уточняват, че неизразходваните средства по електронните ваучери вече са били автоматично конвертирани в евро, съгласно правилата при преминаването към единната европейска валута.
От 1 февруари 2026 г. всички плащания в страната се извършват само в евро, но търговските обекти ще продължат да приемат както електронни, така и хартиени ваучери за храна, независимо дали са издадени в левове или евро, стига да са в рамките на валидността им.
В същото време двойното обозначение на цените в левове и евро остава задължително до 8 август 2026 г.
От АОВХ напомнят, че максималната стойност на ваучерите за храна в момента е 102,26 евро, като тя не е актуализирана от 2022 г. насам.
Според данните на асоциацията цените на основните хранителни продукти са се повишили с над 50% през последните три години, което сериозно намалява покупателната способност на ваучерите. Затова организацията настоява увеличението на стойността им да бъде заложено в държавния бюджет за 2026 г.
По данни на асоциацията повече от 835 000 българи използват ваучери за храна, които им позволяват да подобрят качеството на хранене и стандарта си на живот.
Изследване показва още, че 80% от анкетираните биха подобрили хранителните си навици при по-висока стойност на ваучерите, а над 70% не желаят да правят компромис с качеството на храната дори при растящи разходи.
От бранша подчертават, че системата на ваучерите носи ползи както за работещите и работодателите, така и за бизнеса и бюджета, тъй като по-високият необлагаем размер би ограничил сивата икономика и би подобрил събираемостта на данъците.