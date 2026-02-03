НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 03.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          Хиновски: Предлагаме проекта „Белене“ да се преразгледа, но с частни инвеститори

          Има ли 100% държавно финансиране, този проект ще носи съмненията за корупция и за раздуване на разходите

          3 февруари 2026 | 10:00 580
          Снимка: BTV
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Проектът „Белене“ беше управляван от некадърни хора и затова свърши в този гьол. Ние предлагаме този проект да се преразгледа, защото анализът на риска показва, че през 2040 г. има сериозна вероятност да останем без нито един работещ ядрен блок в България“. Това каза председателят на Българския енергиен и минен форум Иван Хиновски пред Радио ФОКУС.

          - Реклама -

          Проблемът с проекта „Белене“, по думите му, е прозрачността и влизането на инвеститори, които да гарантират ефективното използване на средствата.

          Има ли 100% държавно финансиране, този проект ще носи съмненията за корупция и за раздуване на разходите. Необходимо е преформатиране на проекта. Водили сме разговори с много западни компании, които искат да участват в този проект. Тази схема държавата да прави АЕЦ „Белене“ повече няма да бъде предлагана, заяви Хиновски.

          Реакторите, с които България разполага, имат ресурс 60 години след пускане в експлоатация, допълни той.

          До пускане в експлоатация оборудването не старее, тъй като то е изцяло машинно. Ако стоманата се съхранява добре, нейното използване може да започне след 10 години и безопасността не е компрометирана. Показателите на безопасност зависят до голяма степен от системите за управление на тези реактори, а те нито са купени, нито са доставени, нито са проектиран“, поясни експертът.

          Проектът „Белене“ беше управляван от некадърни хора и затова свърши в този гьол. Ние предлагаме този проект да се преразгледа, защото анализът на риска показва, че през 2040 г. има сериозна вероятност да останем без нито един работещ ядрен блок в България“. Това каза председателят на Българския енергиен и минен форум Иван Хиновски пред Радио ФОКУС.

          - Реклама -

          Проблемът с проекта „Белене“, по думите му, е прозрачността и влизането на инвеститори, които да гарантират ефективното използване на средствата.

          Има ли 100% държавно финансиране, този проект ще носи съмненията за корупция и за раздуване на разходите. Необходимо е преформатиране на проекта. Водили сме разговори с много западни компании, които искат да участват в този проект. Тази схема държавата да прави АЕЦ „Белене“ повече няма да бъде предлагана, заяви Хиновски.

          Реакторите, с които България разполага, имат ресурс 60 години след пускане в експлоатация, допълни той.

          До пускане в експлоатация оборудването не старее, тъй като то е изцяло машинно. Ако стоманата се съхранява добре, нейното използване може да започне след 10 години и безопасността не е компрометирана. Показателите на безопасност зависят до голяма степен от системите за управление на тези реактори, а те нито са купени, нито са доставени, нито са проектиран“, поясни експертът.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Страх и презапасяване в Гренландия: скок в продажбите на оръжия и генератори след изявленията на Тръмп

          Дамяна Караджова -
          Напрежението около бъдещето на Гренландия остава високо на фона на изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп
          Крими

          Албанската полиция откри 16 нелегални мигранти

          Десислава Димитрова -
          Албанската гранична полиция е задържала 16 нелегални мигранти от различни националности, които са били открити в изоставена къща в село Чатром, разположено близо до югоизточния град Корча.
          Политика

          Рябков: Русия е готова за свят без ядрени ограничения, ако „Нов СТАРТ“ пропадне

          Георги Петров -
          Руската федерация е в готовност да посрещне нова геополитическа реалност – свят без ограничения върху ядрените арсенали. Това стана ясно от думите на руския...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions