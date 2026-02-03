НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 03.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          И Зеленски изплува в досиетата „Епстийн“, свързват го със зловещо престъпление

          В един от имейлите от 2024 г. неназован автор твърди, че Зеленски е свързан с трафик на хора (жени и деца) от Украйна, поради което според него следва да бъдат проверени доходите на украинския държавен глава

          3 февруари 2026 | 10:28 6000
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Името на украинския президент Володимир Зеленски се появява в част от документите, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ по делото на Джефри Епстийн, съобщава РИА Новости.

          - Реклама -

          В един от имейлите от 2024 г. неназован автор твърди, че Зеленски е свързан с трафик на хора (жени и деца) от Украйна, поради което според него следва да бъдат проверени доходите на украинския държавен глава.

          В текста се посочва също, че Зеленски може да е поддържал връзки с френския моден агент Жан-Люк Брюнел, който през 2020 г. беше обвинен в изнасилване на непълнолетни и съдействие на Епстийн при трафик на малолетни за сексуална експлоатация.

          Диляна Гайтанджиева пред Евроком за българската следа в „Епстийн“: Правителствени срещи, модели и тайни пратки (аудио) Диляна Гайтанджиева пред Евроком за българската следа в „Епстийн“: Правителствени срещи, модели и тайни пратки (аудио)

          Миналия петък заместник-главният прокурор на САЩ Тод Бланш обяви, че е приключено публикуването на материалите по делото, като обемът на разсекретените данни надхвърля 3,5 милиона файла, включително документи, електронна кореспонденция, снимки и видеоматериали.

          Делото „Епстийн“

          През 2008 г. финансистът Джефри Епстийн беше обвинен в привличане на непълнолетни към проституция и изнасилвания. Той призна вина, сключи сделка със следствието и излежа около 13 месеца затвор.

          През 2019 г. Епстийн беше арестуван повторно по обвинения за трафик на непълнолетни за сексуална експлоатация. Според разследването в периода 2002–2005 г. той е поддържал интимни отношения с десетки момичета, някои от които са били едва на 14 години.

          През август същата година Епстийн беше намерен мъртъв в затворническата си килия, като смъртта му беше определена като самоубийство. Неговата сътрудничка Гислейн Максуел беше осъдена на 20 години лишаване от свобода.

          Съветник на Роберт Фицо подава оставка след появата на името му в делото Епстийн: в съобщенията фигурират украински момичета Съветник на Роберт Фицо подава оставка след появата на името му в делото Епстийн: в съобщенията фигурират украински момичета

          Името на украинския президент Володимир Зеленски се появява в част от документите, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ по делото на Джефри Епстийн, съобщава РИА Новости.

          - Реклама -

          В един от имейлите от 2024 г. неназован автор твърди, че Зеленски е свързан с трафик на хора (жени и деца) от Украйна, поради което според него следва да бъдат проверени доходите на украинския държавен глава.

          В текста се посочва също, че Зеленски може да е поддържал връзки с френския моден агент Жан-Люк Брюнел, който през 2020 г. беше обвинен в изнасилване на непълнолетни и съдействие на Епстийн при трафик на малолетни за сексуална експлоатация.

          Диляна Гайтанджиева пред Евроком за българската следа в „Епстийн“: Правителствени срещи, модели и тайни пратки (аудио) Диляна Гайтанджиева пред Евроком за българската следа в „Епстийн“: Правителствени срещи, модели и тайни пратки (аудио)

          Миналия петък заместник-главният прокурор на САЩ Тод Бланш обяви, че е приключено публикуването на материалите по делото, като обемът на разсекретените данни надхвърля 3,5 милиона файла, включително документи, електронна кореспонденция, снимки и видеоматериали.

          Делото „Епстийн“

          През 2008 г. финансистът Джефри Епстийн беше обвинен в привличане на непълнолетни към проституция и изнасилвания. Той призна вина, сключи сделка със следствието и излежа около 13 месеца затвор.

          През 2019 г. Епстийн беше арестуван повторно по обвинения за трафик на непълнолетни за сексуална експлоатация. Според разследването в периода 2002–2005 г. той е поддържал интимни отношения с десетки момичета, някои от които са били едва на 14 години.

          През август същата година Епстийн беше намерен мъртъв в затворническата си килия, като смъртта му беше определена като самоубийство. Неговата сътрудничка Гислейн Максуел беше осъдена на 20 години лишаване от свобода.

          Съветник на Роберт Фицо подава оставка след появата на името му в делото Епстийн: в съобщенията фигурират украински момичета Съветник на Роберт Фицо подава оставка след появата на името му в делото Епстийн: в съобщенията фигурират украински момичета
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп към Путин: Никакви ракети по Киев за една седмица заради студа

          Георги Петров -
          Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп разкри детайли от директната си комуникация с руския държавен глава Владимир Путин, касаеща военните действия в Украйна. Американският...
          Политика

          Лай Чинг-те: Бъдещето на Тайван е с демократичните партньори, а не с Китай

          Георги Петров -
          Стратегическото бъдеще на Тайван зависи от задълбочаването на икономическите и търговските връзки с демократичните държави, а не от обръщането към Китай. Тази ясна позиция...
          Правосъдие

          Съдия Цариградска: Остава да гадаем кой прокурор пази саркофага с тайните от “SS club” и “Осемте джуджета”

          Катя Илиева -
          Преди година благодарение на доблестта на съдия Мирослав Петров стана образно ясно как работи един от механизмите за дисциплиниране на съдии от прокурори (послушници...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions