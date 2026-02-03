И Зеленски изплува в досиетата „Епстийн“, свързват го със зловещо престъпление

Името на украинския президент Володимир Зеленски се появява в част от документите, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ по делото на Джефри Епстийн, съобщава РИА Новости.

В един от имейлите от 2024 г. неназован автор твърди, че Зеленски е свързан с трафик на хора (жени и деца) от Украйна, поради което според него следва да бъдат проверени доходите на украинския държавен глава.

В текста се посочва също, че Зеленски може да е поддържал връзки с френския моден агент Жан-Люк Брюнел, който през 2020 г. беше обвинен в изнасилване на непълнолетни и съдействие на Епстийн при трафик на малолетни за сексуална експлоатация.

Миналия петък заместник-главният прокурор на САЩ Тод Бланш обяви, че е приключено публикуването на материалите по делото, като обемът на разсекретените данни надхвърля 3,5 милиона файла, включително документи, електронна кореспонденция, снимки и видеоматериали.

Делото „Епстийн“

През 2008 г. финансистът Джефри Епстийн беше обвинен в привличане на непълнолетни към проституция и изнасилвания. Той призна вина, сключи сделка със следствието и излежа около 13 месеца затвор.

През 2019 г. Епстийн беше арестуван повторно по обвинения за трафик на непълнолетни за сексуална експлоатация. Според разследването в периода 2002–2005 г. той е поддържал интимни отношения с десетки момичета, някои от които са били едва на 14 години.

През август същата година Епстийн беше намерен мъртъв в затворническата си килия, като смъртта му беше определена като самоубийство. Неговата сътрудничка Гислейн Максуел беше осъдена на 20 години лишаване от свобода.