Собственикът на социалната мрежа X (бивш Twitter) Илон Мъск изрази тревога относно ескалиращото вътрешно напрежение в Съединените щати, съгласявайки се с наблюдатели, че страната се намира в преддверието на сериозен вътрешен конфликт. Реакцията на милиардера бе провокирана от кадри на продължаващите безредици и сблъсъци с полицията.

Повод за дискусията стана публикация на потребител в платформата, която показва снимки от актуалните протести в Минеаполис. Текстът, придружаващ кадрите от сблъсъците с органите на реда, гласи категорично: „Време е да се примирим с факта, че гражданската война 2.0 вече е започнала“.

В отговор на тази констатация Мъск написа кратък, но многозначителен коментар под публикацията: „Такова е усещането“.

Напрежението в Минеаполис е резултат от поредица трагични инциденти, включващи федерални служби. Градът е обхванат от протести след специализирана операция на Агенцията за имограция и митнически контрол (ICE), при която агенти застреляха медицинския работник Алекс Прети.

Това е вторият фатален случай, свързан с действия на офицери от ICE, регистриран през месец януари. По-рано обществен отзвук и силно недоволство предизвика убийството на феминистката Рене Гуд. Тези събития, на фона на затягането на миграционната политика от страна на американската администрация, отключиха вълна от демонстрации и изостриха обществения диалог относно действията на правоохранителните органи.